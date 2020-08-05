快訊

各國境外舊生全面解禁來台 陸生占最大宗

八里河面漂頭顱…北市慘死水利技工屍首？法醫採檢比對中

民眾無法出國 實物給付險銷售大減逾六成

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，國人無法出國，也衝擊實物給付型保險買氣衰退逾六成！主要因為過去實物給付型保險最大宗是海外醫療專機服務，也隨著疫情讓國外出差、旅遊減少而買氣急凍。據保險局統計，今年上半年新契約保單僅銷售2萬8,421件，年減64.5%。

至於金額方面，上半年實物給付的初年度保費收入僅1,047萬元，年減約39%。金管會保險局官員表示，實物給付型保險商品銷售衰退，一部分可能與疫情期間民眾無法出國，使給付項目包含海外醫療專機運送的醫療服務商品銷售衰退，另一部分則可能與消費者喜好變化有關。金管會還是會鼓勵業者，考量市場與消費者需求，多多開發創新的商品。

目前備查的六家保險公司共計銷售17張實物給付型保險，共分成三類，包括殯葬服務、醫療服務及健康管理服務，上半年3種類型新契約件數及出年度保費收入均大減，以醫療服務減少5萬1,627件最多，上半年只剩2萬8,331件，其中健康管理服務保單銷售更是「掛零」，殯葬服務上半年也只賣90件。

國內首張提供醫療專機運送服務的實物給付型保險，由國壽2016年9月開始開賣；至於提供殯葬實物給付保單的保險公司為台灣人壽、新壽、富邦人壽、宏泰人壽與全球人壽。至於提供健康管理實物給付的保險公司為新光人壽與富邦人壽。實物給付保險買氣不佳，金管會官員表示，雖然健康管理服務保單銷售掛零，但目前並沒有任何一家表達要停售，只是新契約保費進不來。

保險 保單 健康管理

延伸閱讀

疫後健康意識提升 健走外溢保單銷售年增24.8倍

外溢保單上半年大賣 實物給付商品衰退近4成

舉債投保高風險 保戶當心兩頭空

強健體質 保險業五年籌資4,500億

相關新聞

國際金價衝破2,000美元 投資人急問：未來還會漲嗎？

國際金價衝破2,000美元大關、創下歷史新高紀錄，金融圈主管分析，目前的負利率環境，為金價形成主要支撐力道，中長線看多，...

不該拿的錢一分錢都不要！滙豐台灣區總裁陳志堅：爸爸教會我「做對的事」

「不該拿的錢，一分錢都不要；應該做的事，一件事都不推辭。」踏入金融業20餘年，直到今日，滙豐（台灣）銀行台灣區總裁陳志堅仍記得剛入行時，父親給他的這句忠告。「當時的我體會還不深刻，後來我才知道這就是身為銀行家最重要的價值觀：Integrity（正直）。」

新台幣強彈1.69角 站上29.37元

新台幣今天早盤以29.530元兌1美元，升值0.9分開出。

金融海嘯來首見…6月國銀海外分行 出現虧損

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，本國銀行海外分行六月罕見出現虧損，單月虧損金額五千萬元，扣除兆豐銀遭美國裁罰案，海外分行單月虧...

國銀海外分行 6月虧5,000萬

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，本國銀行海外分行6月罕見出現虧損，單月虧損金額5,000萬元；累計今年上半年海外分行獲利也衰退...

OBU在陸盈餘 逆勢增

金管會昨（4）日公布本國銀行最新營運概況，受疫情等因素影響，上半年國銀稅前盈餘持續減少14.7%，除國際金融業務分行（O...

舉債投保高風險 保戶當心兩頭空

理專或業務員不當勸誘借錢買保單情況嚴重，根據金管會保險局統計，今年至今已開出十六張罰、共二四○○萬元罰鍰，新違規樣態也層...

強健體質 保險業五年籌資4,500億

金管會保險局昨（4）日公布，截至7月底止，保險公司五年多來透過現金增資與發次順位債等籌資，合計金額近4,500億元，其中...

6月刷卡額 六年同期新低

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，國人6月刷卡金額因此寫下近六年新低紀錄。金管會銀行...

勸誘借錢買保單 15業者挨罰

金融業勸誘投資人借錢買保單被盯上，金管會昨（4）日再度對一家保險經紀人公司開罰，今年來對借錢買保單或保單貸款再買保單違規...

台灣人壽 強打數位創新體驗

主打保戶數位體驗服務，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）高雄分公司於昨（4）日開...

京城銀7月獲利 今年新高

京城銀行董事長戴誠志昨（4）日指出，台股指數位置站上12,000點之上是「應該、合理的」，內部評估未來京城銀股債投資仍有...

熱門新聞

三星5奈米出包 高通急找台積救援

國銀海外分行踩雷 6月驚爆虧損

台塑攜手豐田 強攻風電

領三倍券 海外國民、14歲以下放寬限制

國銀海外分行 6月虧5,000萬

類出國生態圈 商機爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。