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疫後健康意識提升 健走外溢保單銷售年增24.8倍

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠疫情後國人健康意識提升，帶動健走外溢保單大賣！據金管會保險局最新統計，光今年上半年「健走型」外溢保單銷售4萬16張，年增24.8倍，帶動整體上半年外溢保單保費收入8.34億元，年增4.6倍。銷售前三名壽險公司分別是國泰人壽、南山人壽與新光人壽。

「外溢保單」是把保險從過去事後保障理賠功能，改為預防健康的概念，只要保戶透過運動健康或健檢，數據達到一定標準，就能享有各種不同的保費優惠，保險公司可減少理賠支出成本、保戶也能賺到健康，同時保險公司把節省的成本反向回饋給予重視健康的保戶，給予折扣優惠，是保險公司與保戶雙贏的新時代保險商品。

外溢保單過去主要是年輕人投保，但隨著各類健康險、終身險保費逐漸變貴、新冠疫情衝擊下國人健康意識也抬頭，外溢保單的銷售年年成長，其中國壽推動最有力，在健走型產品市占率高逾九成。據保險局最新統計，今年上半年健走型外溢保單銷售金額高達7億4,116萬元，成長6.8倍，整個上半年新增6張新商品，顯示新冠疫情，讓國人更注重健康，也帶動健走型保單商機。

另外一種主要外溢保單是透過自主健康管理，依體況數值可享保費優惠，這類俗稱「健檢型」外溢保單上半年賣了1萬3165張，南山人壽是第一。保險局統計，健檢型外溢保單上半年銷售金額8,965萬元，年增58%。第三類型則是其他採指定醫院健康檢查或依認知障礙提供長照服務等非現金給付方式的外溢保單，上半年新契約保費收入僅增加339萬元，成長有限。

保險局表示，目前共有8家壽險公司已核准及備查35張具外溢效果的保單商品，據統計，外溢保單今年上半年新契約「銷售件數」為5萬3,397件，較去年同期大幅成長3.01倍；初年度「保費收入」為8億3,420萬元，亦較去年同期增加6億8,565萬元。

其中以「運動健走型」為主力商品，比重高達9成，光今年上半年新契約「銷售件數」為4萬0016件，初年度保費收入為7億4,116萬元，較去年同期大幅成長7.06倍。 外溢保單為何在今年上半年大熱銷，金管會官員分析，除了國人健康意識抬頭之外，加上今年上半年肺炎疫情，使得民眾對於個人健康的風險管理意識升溫，帶動外溢保單熱賣的銷售情況。

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