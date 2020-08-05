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京城銀衝刺數位金融 西聯匯款京速PAY上線

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

京城銀行（2809）全力衝刺數位金融，繼今年5月推出「Goyee數位帳戶」後，近期也推出台灣人專屬的西聯匯款產品「京速PAY」，數位化的產品設計，客戶免臨櫃即可匯款至國外。

京城銀行表示，申請開通京速PAY帳戶，即可立即線上匯款至全球200多個國家及地區。繳款後只需數分鐘，匯出的款項在取得一組匯款控制號碼MTCN後即可收到，強調便利和快速。透過積極布局數位金融，希望提供客戶更多樣化、更便利的服務。

京城銀行4日舉行第二季法人說明會，因呆帳費用較去年大幅減少，2020年上半年稅後淨利為19.86億元，較去年同期增加 158%，每股盈餘1.77元，較去年同期增加160%，主要反映去年第二季一次性全額提列綠能呆帳費用25.1億元，大幅影響該期損益。

京城銀行表示，目前就華映、綠能之債權已分別於過去兩年全數打銷，但其擔保品仍尚待處分回收。

京城銀行 數位金融 綠能

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