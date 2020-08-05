疫情下的最佳財富守護者 新興短期高收債隨漲抗跌

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

在全球熱錢效應下，全球金融市場普遍來到高檔位置，在漲多下，任何風吹草動皆使市場震盤加大，影響資產收益的穩定性。

台新投信表示，投資最重要的二個目的莫過於：在景氣趨緩時資產能發揮抗跌力；反之，景氣繁榮時，資產能水漲船高。新興短期高收益債券因具短天期優勢，能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，同時滿足投資人低波動、穩收二大訴求，發揮「隨漲抗跌」能力，為目前疫情風暴下最佳財富守護者，建議納入核心資產配置，降低投資組合風險。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，據Bloomberg統計，在2007/8/31~2008/12/31 Fed降息期間，新興短高收跌幅不到6%，雖略高於投資等級債券的4.5%，但較美國高收債跌幅25.47%明顯抗跌；另在2019/6/28~2020/3/20 Fed降息期間，新興短高收跌幅僅5.1%，不僅明顯較美國高收債跌幅15.56%抗跌，亦小於投資等級債跌幅6.54%。

尹晟龢指出，在景氣多頭Fed升息期間，新興短高收亦發揮跟漲能力。在2004/6/30~2006/6/29 Fed升息期間，新興短高收大漲了14%以上，為投資等級債券漲幅5.58%的２倍以上；在2015/12/17~2018/12/20 Fed升息期間，新興短高收大漲11.62%，亦較投資等級債券漲幅9.92%為高。

尹晟龢指出，新興市場國家體質出現改善，相較於2008年金融海嘯及2013年6月前聯準會主席柏南克暗示縮減購債，新興市場的經常賬赤字減少，同時，新興市場槓桿程度遠低於成熟市場，支撐良好的債券品質。2020年1月中以來，全球負殖利率債券總額大增2兆美元，目前已高達13兆美元以上，尋求收益仍是王道，新興短期高收債目前有效殖利率近5%，吸引力大增。

債券 Fed

延伸閱讀

京城銀：不擔心債券再投資風險

ESG企業債 獲資金青睞

新興短期高收債隨漲抗跌 法人建議納入資產配置

亞洲高收債 吸金力十足

相關新聞

新台幣開盤升值0.1分 後重返29.3字頭

新台幣今（4）日早盤以29.530元兌1美元，升值0.1分開出。

國銀海外分行 6月虧5,000萬

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，本國銀行海外分行6月罕見出現虧損，單月虧損金額5,000萬元；累計今年上半年海外分行獲利也衰退...

借錢加保…保單竟貸11次 官員也驚到

業務員「不當勸誘保戶借錢買保單」又有違規新樣態，有別過去多是理專勸誘客戶借房貸、買保單，金管會保險局昨首度發現，竟有業務...

金融海嘯來首見…6月國銀海外分行 出現虧損

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，本國銀行海外分行六月罕見出現虧損，單月虧損金額五千萬元，扣除兆豐銀遭美國裁罰案，海外分行單月虧...

OBU在陸盈餘 逆勢增

金管會昨（4）日公布本國銀行最新營運概況，受疫情等因素影響，上半年國銀稅前盈餘持續減少14.7%，除國際金融業務分行（O...

舉債投保高風險 保戶當心兩頭空

理專或業務員不當勸誘借錢買保單情況嚴重，根據金管會保險局統計，今年至今已開出十六張罰、共二四○○萬元罰鍰，新違規樣態也層...

強健體質 保險業五年籌資4,500億

金管會保險局昨（4）日公布，截至7月底止，保險公司五年多來透過現金增資與發次順位債等籌資，合計金額近4,500億元，其中...

6月刷卡額 六年同期新低

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，國人6月刷卡金額因此寫下近六年新低紀錄。金管會銀行...

勸誘借錢買保單 15業者挨罰

金融業勸誘投資人借錢買保單被盯上，金管會昨（4）日再度對一家保險經紀人公司開罰，今年來對借錢買保單或保單貸款再買保單違規...

台灣人壽 強打數位創新體驗

主打保戶數位體驗服務，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）高雄分公司於昨（4）日開...

京城銀7月獲利 今年新高

京城銀行董事長戴誠志昨（4）日指出，台股指數位置站上12,000點之上是「應該、合理的」，內部評估未來京城銀股債投資仍有...

京城銀：不擔心債券再投資風險

京城銀董事長戴誠志昨（4）日指出，全球壓低利率應是常態，京城銀因應低利環境，已經做好未來庫存債券部位到期，資金尋找新標的...

熱門新聞

傳三星5奈米出問題 高通晶片轉投台積電懷抱

國光生：政府不需急著自海外引進疫苗

國銀海外分行踩雷 6月驚爆虧損

每月最高4千元租金補貼申請資格放寬 桃市今湧申辦人潮

三星5奈米出包 高通急找台積救援

被檢舉保單借款槓桿操作 這家公司吃罰單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。