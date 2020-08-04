Fintech時代來臨 KPMG：建議金融業強化智財管理

安侯法律事務所今（4）日舉辦「開放銀行與FinTech發展趨勢暨IP公司治理研討會」，安侯建業副執行長吳麟指出，金融業運用科技創新的過程中，投注了極大的金錢跟人力資源，所產生的包含新服務流程開發、模型建置、系統架構、作業介面等無形財產，由於產業特性、作業習慣或智慧財產之形式，從未確切了解可能擁有的智慧財產數量，該如何對這些無形財產進行保護和佈局，以協助業務的發展。

安侯法律事務所執行顧問孫欣指出，多數金融業者的智慧財產，常常僅由負責的員工或部門個別進行保存與管理，缺乏總體性的統合彙整，使得公司對於整體的智慧財產掌握度甚低。

孫欣表示，相較於金融業，科技業者對其公司的智慧財產的掌握就來得全面，並善於利用其所擁有之智慧財產為其進行跨國或跨業競爭，建議金融業者能盤點智慧財產與建置智慧財產資料庫，將散落於公司內部的資料進行有效地彙整與管理，以為日後的權利運用奠定基礎。

孫欣表示，近年金管會也觀察到智慧財產對於公司各項業務的影響力日漸上升，為引導國內業者重視及建置智財風險管理、運用管理監督機制，今年更將智慧財產權相關事項納入董監實務守則，其主要內容在於將公司智慧財產管理之基本要求與董事會職能連結明文化，新增評鑑包括智慧財產管理計畫、審查與揭露與管理驗證三個具體指標。

實務上在擬定智慧財產管理計畫時，孫欣認為，公司應了解所擁有的智慧財產類型與內容，且最高領導階層應考量公司商品發展方向、產業地位與企業文化等，決定公司智慧財產管理的目標與發展方向，並據以決定管理範圍、管理項目、管理力度、人力與投入之資源，制定智財管理制度與成效檢視計畫，以為公司發展智慧財產與管理智慧財產之依據。

安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏則表示，金融科技（FinTech）已經是國際金融圈三年前熱議的度，下一波不可避免的趨勢則是開放銀行，無論是英國、新加坡，都已經用各自的模式推動開放銀行，且成效斐然，可供台灣業者及主管機關借鏡。