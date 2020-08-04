儲糧！壽險大股東五年搬4500億元強身 股利卻愈領愈少

金管會拍板2026年接軌國際保險資本標準（ICS）2.0，金管會主委黃天牧說，「國際化是一條不歸路」，整體壽險公司為「強健體質、持盈保泰」，截至7月底止五年多來，大股東已搬出4,500億元資金為公司充實資本，另方面現金股利卻愈領愈少 ，把錢留在帳上「晴天儲糧」，近一年半來保險局僅核准四件發放現金股利40.18億元。

據保險局今（4）日最新公布，截至7月底為止，近五年多來保險公司透過現金增資與發次順位債等籌資，合計金額分別達到2,351.81億元及2,135億元；其中以2018年現金增資加計次順位債高達1,383億元最高。

其餘包括2016年籌資1,350億元次之，2017年也有1,078億元，連三年都在千億元以上水準；2019年後壽險業增資力道稍減，全年現增僅剩606.81億元，次順位也僅發100億元。是近五年來較低水準，今年上半年盈餘轉增資與現增也僅籌資279億元，至今沒有申請發行次順位債。保險業在2014年~2017年間的增資金額多在311~760元左右，少有千億元以上的水準。

除了增資讓體質強健外，各公司也苦思「持盈保泰」，減少現金股利發放，儘量將錢留在保險公司本身，也不上繳金控，以因應重大金融風險事件所需資金。據保險局統計，今年前七月僅核准中壽與安聯2家發放現金股利，金額僅32.58億元；2018年各家壽險因匯兌損失及未實現評價損失為負衝擊，因此2019年依法令規定不能配發股利，因此2019年僅合庫跟康健人壽二家有發放現金股利，金額亦創下五年來新低的單年度7.6億元。

相較於2016年至2017年間，有國壽、中壽、合庫人壽、富邦人壽、康健人壽、遠雄人壽6家壽險發放現金股利，且每年合計金額都高達164~197.7億元來看，近二年來壽險業現金股利發放情況確實少了很多，保險業為了要達到主管機關日漸嚴格的資本適足率、清償能力要求，需要厚植資本實力，除了因應海外投資需求，擴增營運資金以外，也為迎接國際會計準則IFRS 17上路的挑戰。