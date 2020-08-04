繳稅期延後！國人6月刷卡金額創近六年來最低

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，少了入帳效應衝擊國人6月刷卡金額創下近六年來新低紀錄。金管會銀行局今（4）日公布6月最新信用卡統計，國人6月刷卡金額2,371億元，雖較5月回溫一成，但因歷年6月都是歷年單月最高，因此今年受新冠疫情國人延後繳稅，一反過去年年成長態勢，年減27.76%，創下2015年以來的同期6月最低紀錄。

據金管會銀行局局統計，2020年6月信用卡簽帳金額2,371億元，雖較5月增加224億元，但較去年同期6月仍大減911億元。保險局副局長林志吉表示，主要是因為每年6月都有刷卡繳稅入帳因素，但今年因新冠疫情繳稅期限從5月底改成6月底，因此繳稅的遞延入帳效果應該會發生在今年7月，因此金額有顯著的減少。

而且國人刷卡金額年年都在創高，尤其是2019年6月更創下單月刷卡3,282億元的歷史新高紀錄，因此今年相對減幅較高。此外據銀行局公告資料顯示，今年6月只高過2014年同期的2,063億元，之後每年6月都有1~17%不等的增加幅度，只有今年6月出現年減27.76%的罕見情形，並創下近六年來新低錄，

受新冠疫情影響，過去占刷卡簽帳比重最大的機票、出國旅遊費用這些，影響衝擊很大。雖然5月以後國人出遊陸續解封，但還是只限國內刷卡，加上刷卡繳稅延後效應，因此6月還未見明顯國人消費復甦情況。

相較於信用卡衰退，以小額消費為主的電子支付今年成長快速，截至6月底為止，電子支付使用人數已正式突破900萬人大關，已達到903萬人，其中6月代收付實質交易款項金額45.7億元，卻較去年同期成長34.02%。電支轉帳與收受儲值款項都年成長2~2.66倍，成長幅度驚人。

此外，就個別發卡銀行來看，6月「刷卡王」再度由玉山銀行拿下，刷卡金額達402.57億元，僅以2.13億元差距氣走國泰世華銀行。中信銀近326億元排名第三。且玉山銀同時以6.31萬張的發卡量繼續搶下「發卡王」寶座，玉山銀6月新推出宏匯廣場聯名卡，而且今年來包括U Bear卡、Pi錢包卡、家樂福卡、蘭城新月卡、only卡等衝出卡量。