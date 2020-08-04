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國銀海外分行踩雷 6月驚爆虧損

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會銀行局副局長林志吉表示，6月底止，本國銀行放款總餘額30兆8281億元，較上月底增加2,004億元。 圖／聯合報系資料照片
金管會銀行局副局長林志吉表示，6月底止，本國銀行放款總餘額30兆8281億元，較上月底增加2,004億元。 圖／聯合報系資料照片

金管會今（4）日公布本國銀行最新營運概況，受疫情等因素影響，上半年國銀獲利持續衰退，值得注意的是，海外分行6月單月虧損5,000萬元，扣除兆豐銀遭美國裁罰案，是金融海嘯以來首見虧損。

金管會銀行局副局長林志吉表示，6月底止，本國銀行放款總餘額30兆8281億元，較上月底增加2,004億元。

逾期放款金額為769億元，較上月底增加20億元；逾期放款比率為0.25%，較上月底增加0.01個百分點。

在獲利方面，今年上半年國銀稅前盈餘1,644億元，比去年同期衰退14.7%，其中海外分行6月單月虧損5,000萬元。

海外分行6月出現虧損的原因？金管會官員表示，主要是有幾家分行6月增提存呆帳準備費用，及有授信戶出現財務狀況。

增提金額最大的是中信銀新加坡分行，因踩雷所以增提金額比較大，至於其他銀行也有增提呆帳準備，但金額不小。

林志吉表示，因今年受疫情影響，海外公司營運周轉出現困難，銀行也會增提呆帳準備。

根據金管會資料，上次國銀海外分行單月發生虧損，是2016年8月因兆豐銀行遭美國裁罰1.8億美元，使得單月國銀海外分行虧損37.4億元。

扣除兆豐被罰案，上次國銀海外分行單月發生虧損，則是2009年12月，單月虧損27.4億元。

兆豐銀行 金管會

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