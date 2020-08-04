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被檢舉保單借款槓桿操作 這家公司吃罰單

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
大誠保經有違反保險相關法令規定情事，依法限期一個月改正，併處罰鍰120萬元。金管會也呼籲消費者注意風險，不要做槓桿操作。圖／聯合報系資料照
大誠保經有違反保險相關法令規定情事，依法限期一個月改正，併處罰鍰120萬元。金管會也呼籲消費者注意風險，不要做槓桿操作。圖／聯合報系資料照

大誠保險經紀人公司被檢舉，業務員鼓勵保戶購買投資型保單後再辦理保單借款，再去追加原保單保額，進行槓桿操作，金管會今（4）日對大誠保經處罰120萬元，並限期一個月改正。

金管會保險局副局長張玉煇表示，金管會接獲民眾檢舉，大誠保經某通訊處業務員經手的保單，有多位保戶在短期內持續辦理保單借款，再將款項追加投入原保單方式進行槓桿操作。

大誠保經有違反保險相關法令規定情事，依法限期一個月改正，併處罰鍰120萬元。金管會也呼籲消費者注意風險，不要做槓桿操作。

張玉煇表示，此案主要是業務員鼓勵消費者買投資型保單後，辦理保單借款，再去追加原投資型保單的投保金額，共有八位業務員經手84張保單貸款，其中81張再增加原保單保額，保戶人數共81人，做了296次借款，平均貸款3.5次。

公司說不清楚此事，是業務員自己的行為；至於銷售這張保單的保險公司，之前也被金管會處罰過。

金管會表示，大誠保經違規事實，包括第一，內部控制與稽核制度缺失：該公司內部稽核制度、自行評估制度及法令遵循制度均未能適時發現前揭違規情形，對於保戶在短期內不斷辦理保單借款案件未能採取適當政策與程序控制風險，顯欠缺內控監督機制。

第二，文宣管理缺失：大誠保經業務員使用的招攬文宣未經該公司同意，有公司廣告、文宣控管欠妥的缺失，與保險經紀人管理規則第38條規定不符。

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