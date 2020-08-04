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台灣女性愛投資但缺信心 重視存老本卻心有餘力不足

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

台灣女性的財務健康狀況及投資能力如何？富達投信發佈「投資成就新女力」調查報告，發現84%的台灣職業女性有投資行為，相對日本（23.5%）和澳洲（48%）更高。雖然台灣女性愛投資，但缺乏投資信心理財觀「越年輕，越見保守」；台灣女性大都認為退休儲蓄很重要，但理想和現實差距遙遠，財務計劃缺口很大，心有餘而力不足。

 富達調查指出，台灣職業女性的平均總流動資產為250萬元，占台灣男性平均的61%，相對缺乏資本，但有八成台灣職業女性表示可以自行決定如何運用其個人收入。在英國，只有56％的女性表示會為自己的財政做所有決定，顯示台灣職業女性的財務自主性較高。

不過，僅有超過三分之一、約36％的台灣女性對自己的投資有信心，男性則半數以上在投資上對自己有信心。調查指出，25-34歲的年輕女性在投資上相對保守，將資金主要集中在定存和儲蓄險等儲蓄產品上，主因是缺乏知識。

台灣職業女性投資傾向謹慎，超過四成的女性形容自己為保守型投資者，最大障礙是是擔心投資損失，這種擔心很可能來自於知識鴻溝。超過一半數的台灣女性希望能取得更容易理解的資訊，如果了解該如何投資，將會投資更多。

台灣女性的退休財務風險意識高，非常重視退休準備。調查發現，接近一半女性將退休儲蓄訂為其首要財務目標。英國女性同樣以退休儲蓄爲主要理財目標，但比例僅28%；中國大陸的女性更專注於家庭或置產的需要；澳洲女性的首要目標則是還清房貸。

調查指出，台灣職業女性的退休儲蓄目標為1810萬，比男性的2040萬低，預估退休後每個月需要約48000元，才能享有舒適的退休生活，但其中僅一成五認為自己所制定的財務計劃足以讓自己在退休後維持現在的生活水平，十分沒有信心。

 富達投信投資部主管張翠玲建議，女性的退休儲蓄比男性少，但平均餘命較長，如果投資沒有穩當的成長，許多女性均難以實現自己的財務目標。除了充實相關知識外，達到長期財富自由的第一步是要盡早制定計劃，假設把退休儲蓄存放在2%利率的投資組合，大約需要花64年才能實現這些退休目標，盡量早開始投資非常重要。

 富達建議，投資人可考慮依據年齡選擇更多元化的投資組合，接近退休年齡時，應採取較為保守的資產配置，平衡保本與收益。

退休

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