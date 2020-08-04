期交所第六屆期貨鑽石獎 得獎名單出爐
為鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益，提升法人機構在期貨市場之參與比重，台灣期交所自2015年起辦理「期貨鑽石獎」，獲得熱烈迴響，今年繼續辦理第六屆期貨鑽石獎，得獎名單於今（4）日出爐，共36家期貨相關機構及法人機構獲獎，將頒發44個獎座。
第六屆期貨鑽石獎針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業，設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎，另設有造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎等。
期交所特別邀請銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、期貨、票券等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之專家學者擔任評審委員，期間召開兩次評審委員會議討論，並依評選標準評審，於本日公布得獎名單。
第六屆期貨鑽石獎得獎名單公告於期交所網站，為恭喜所有得獎業者並感謝其對國內期貨市場之貢獻，期交所訂於8月31日舉辦「第6屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，邀請主管機關及期貨商、期貨交易輔助人的負責人，與得獎者共享榮耀。
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