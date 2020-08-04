快訊

直播／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融科技發展 智慧財產權管理及保護不可忽視

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
KPMG今日舉辦【開放銀行與FinTech發展趨勢暨IP公司治理研討會】，安侯法律事務所李明陽顧問（左起）、鍾典晏合夥律師、KPMG安侯建業副執行長吳麟、安侯法律事務所孫欣執行顧問、數位創新服務賴偉晏營運長、安侯法律事務所資深顧問陳家駿均一同與會。圖／KPMG提供
KPMG今日舉辦【開放銀行與FinTech發展趨勢暨IP公司治理研討會】，安侯法律事務所李明陽顧問（左起）、鍾典晏合夥律師、KPMG安侯建業副執行長吳麟、安侯法律事務所孫欣執行顧問、數位創新服務賴偉晏營運長、安侯法律事務所資深顧問陳家駿均一同與會。圖／KPMG提供

金融科技帶動的數位轉型已成為全球金融業主要趨勢。從最近純網銀、開放銀行/金融、銀行上雲規範鬆綁、電支電票二合一的發展可看出，金融業將越來越像科技業，走向服務差異化跟高度競爭的不歸路。金融科技相關智慧財產權的發展，也是風險的所在。

KPMG金融服務產業主持會計師吳麟指出，金融業運用科技創新的過程中，投注極大的金錢跟人力資源，所產生的包含新服務流程開發、模型建置、系統架構、作業介面等無形財產。

吳麟表示，由於產業特性、作業習慣或智慧財產的形式，金融業從未確切了解可能擁有的智慧財產數量，該如何對這些無形財產進行保護和佈局，以協助業務的發展，但這樣的議題，尤其是對公司智慧財產的掌握，在科技業的營運決策中已經是基本配備了。

雖然金融業對於內部資料的存取運用有一定的管理要求，但安侯法律事務所執行顧問孫欣觀察到，多數金融業的智慧財產常僅由負責的員工或部門個別進行保存與管理，缺乏總體性的統合彙整，使得公司對於整體的智慧財產掌握度甚低。

與此相比，科技業者對智慧財產的掌握就來得較為全面，並善於利用其所擁有之智慧財產為其進行跨國或跨業競爭。孫欣建議，金融業者能盤點智慧財產與建置智慧財產資料庫，將散落於公司內部的資料進行有效地彙整與管理，以為日後的權利運用奠定基礎。

安侯法律事務所律師鍾典晏表示，金管會已觀察到智慧財產對於公司各項業務的影響力上升，為引導國內公司重視及建置智財風險管理、運用管理監督機制，今年已將智慧財產權相關事項納入董監實務守則，其主要內容在於將公司智慧財產管理之基本要求與董事會職能連結明文化，新增評鑑包括智慧財產管理計畫、審查與揭露與管理驗證三個具體指標。

鍾典晏指出，過去與公司相關的智慧財產權往往到了可能對公司造成重大風險時才會被董監事聽到，而錯失早期處理的機會，金管會今年修正的公司治理守則，給予了我國上市櫃公司在智財管理方面適度的指引。

金融業 科技業

相關新聞

新台幣開盤升值0.1分 後重返29.3字頭

新台幣今（4）日早盤以29.530元兌1美元，升值0.1分開出。

宣告利率跌勢不止 國壽、台壽、中壽保單再降息

中央銀行沒有再降息，但壽險公司利變型保單宣告利率跌勢仍不止，8月有國泰、台灣、中國人壽等三家壽險公司宣布「再降息」，尤其...

金融科技發展 智慧財產權管理及保護不可忽視

金融科技帶動的數位轉型已成為全球金融業主要趨勢。從最近純網銀、開放銀行/金融、銀行上雲規範鬆綁、電支電票二合一的發展可看...

永豐金證券複委託數位服務無斷點 豐雲學堂登場

複委託投資持續升溫，永豐金證券表示，投資人聚焦美股，繼大戶投及豐存股-美股之後，最新推出豐雲學堂數位化理財知識庫-豐存股美股專欄，以數位服務無斷點的概念，將線上開戶、商品交易平台、理財教育內容三大服務串聯，大幅拉近複委託與一般投資人的距離，展現力拼數位金融創新的企圖。

感念全民齊心抗疫 台彩推「台灣好棒」新款刮刮樂

有感於全民齊心努力、攜手共同渡過上半年疫情嚴峻的考驗，台灣彩券公司今（4）日起推出全新款刮刮樂「台灣好棒」向全民致敬；每張售價200元，頭獎100萬元，採套票設計，共有紅、綠兩款不同的票面，分別以一男一女雙手捧著「Taiwan」字樣的愛心比讚。

新台幣午盤升1.11角 暫收29.42元

新台幣今（4）日午盤以29.42元兌1美元，升值1.11角暫收，成交金額為7.79億美元。

新台幣午盤升1.11角 暫收29.42元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.42元，升1.11角，成交金額7.79億美元。

福邦證券、元富證券城中分公司 獲7月ETF及ETN進步獎

台灣證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「2020年度證券商ETF及ETN競賽」，7月ETF交易進步獎及ETN交易進步獎結果已出爐，分別為福邦證券、元富證券城中分公司，可獲得20萬元與10萬元獎金。

卡位識客戰！國泰阿哥蔡宗翰喜新更念舊

信用卡市場近期不是上演「狗熊大戰」，就是「JPoint、賴點」仙拚仙。銀行為搶新卡友的獲客補貼肉搏戰，正打得好不熱鬧。然而信用卡簽帳金額及有效卡量均高居市場第一的國泰世華銀行，則是老神在在，隔岸觀火，絲毫沒有加入戰局的打算。

聚焦新南向 永豐銀胡志明分行將擴編三成人力

金融業持續聚焦新南向，永豐銀行旗下胡志明市分行將鎖定企業金融與金流服務，為擴大團隊規模並貼近當地金融核心區域，分行據點已於7月遷往市區金融中心，同時，預計三年內將擴編三成以上人力，提供最即時、多元的金融服務，並協助台商及在地企業搶攻全球商機。

大同市場派股臨會 恐遭駁回

大同案可能陷入僵局，經濟部昨（3）日已收齊大同（2371）公司函覆，經濟部將函詢金管會意見。據悉，經部傾向駁回市場派股東...

大同：董事登記 已提訴願

大同（2371）公司昨（3）日表示，年度股東常會已完成召開，新董事會順利運作中。針對董事登記一事，大同公司已依法提出訴願...

熱門新聞

裕隆打虧 納智捷減資99%

殯葬天王李世聰驚傳入院 龍巖回應了

傳三星5奈米出問題 高通晶片轉投台積電懷抱

國光生：政府不需急著自海外引進疫苗

無薪假惡化 家數人數升高

宣告利率跌勢不止 國壽、台壽、中壽保單再降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。