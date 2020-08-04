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永豐金證券複委託數位服務無斷點 豐雲學堂登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券打造複委託數位服務無斷點，「豐雲學堂」數位化理財知識庫登場。圖／永豐金證券提供
永豐金證券打造複委託數位服務無斷點，「豐雲學堂」數位化理財知識庫登場。圖／永豐金證券提供

複委託投資持續升溫，永豐金證券表示，投資人聚焦美股，繼大戶投及豐存股-美股之後，最新推出豐雲學堂數位化理財知識庫-豐存股美股專欄，以數位服務無斷點的概念，將線上開戶、商品交易平台、理財教育內容三大服務串聯，大幅拉近複委託與一般投資人的距離，展現力拼數位金融創新的企圖。

永豐金證券表示，複委託投資產品多元，包括個股、債券及ETF，加上美股時差及語言差異，一般投資人的入門難度明顯高於台股，推出豐雲學堂知識平台，以豐存股美股專欄，提供包括新手海外交易、美股產業知識等不同內容，從基礎知識到即時最新投資議題剖析，引導投資人熟悉複委託交易。

永豐金證券上半年以1,291億的交易量市佔比19%，穩居複委託零售交易龍頭地位，以數位服務無斷點的核心理念推動多項金融創新服務締造亮麗成績，大戶投數位帳戶打響口碑，今年1-6月線上開戶數超過2萬5千戶，是去年全年4千多戶的5倍，緊接著推出豐存股台股定期定額，6月扣款交易筆數達1萬5千多筆， 7月豐存股-美股登場，推出美股存股獨立管理帳戶。

全新推出的豐雲學堂7月單月瀏覽量突破30萬，永豐金證券表示，一般投資人的問題大多環繞在開戶與複委託交易的基礎知識上，大戶投數位帳戶一次就可以完成台股與複委託的線上開戶，解決開戶問題，美股許多個股的股價非常高，但最低投資門檻只要1股，一般小額投資人可以定期定股參與美股投資。

永豐金證券表示，豐雲學堂是財富管理教學及交易的整合性平台，目前學堂每月瀏覽量突破30萬，預期年底可達100萬瀏覽，透過持續優化的數位服務無斷點加深投資社群的影響力，未來將積極與第三方TSP業者積極合作，共創附加價值回饋於投資人。

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