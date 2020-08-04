新台幣午盤升1.11角 暫收29.42元
新台幣今（4）日午盤以29.42元兌1美元，升值1.11角暫收，成交金額為7.79億美元。
受到國際美元持穩、外資匯出與台股大跌等三大因素影響，新台幣昨日失去升值速度感，甚至終場在中央銀行作價下貶值2.9分，收在29.53元，為逾一周新低。
今早新台幣以29.53元兌1美元，升值0.1分開出，開平高之後，隨即強彈1.71角，觸及29.36元，今天早盤最高價位，但在接近11點之前，升值速度減緩，重回29.4字頭價位。
匯銀人士指出，台灣上市公司自7月中旬起密集發放現金股利，時序進入8月，總計8月首周仍有高達新台幣1,021億元台幣的現金股利將發放，其中又以周四中華電信的327.83億元為最高。
外資昨日擴大賣超逾300億元，且目前仍處外資現金股利匯回高峰期，市場擔憂外資匯出力度升高，而月初出口商拋匯賣盤尚不明顯，讓新台幣實質匯價跌回 29.40元附近趨弱盤整。
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