新興短期高收債隨漲抗跌 法人建議納入資產配置

台灣證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「2020年度證券商ETF及ETN競賽」，7月ETF交易進步獎及ETN交易進步獎結果已出爐，分別為福邦證券、元富證券城中分公司，可獲得20萬元與10萬元獎金。

2020-08-04 10:57