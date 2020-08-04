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新興短期高收債隨漲抗跌 法人建議納入資產配置

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

全球熱錢效應延燒下，全球金融市場普遍來到高檔位置，漲多之下，任何風吹草動都使市場震盤加大，影響資產收益的穩定性；台新投信表示，新興短期高收益債券因具短天期優勢，能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，同時滿足投資人低波動、穩收二大訴求，發揮「隨漲抗跌」能力，為目前疫情風暴下最佳財富守護者，建議納入核心資產配置，降低投資組合風險。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，據Bloomberg統計，在2007年8月31日~2008年12月31日Fed降息期間，新興短高收跌幅不到6%，雖略高於投資等級債券的4.5%，但較美國高收債跌幅25.47%明顯抗跌；另在2019年6月28日~2020年3月20日Fed降息期間，新興短高收跌幅僅5.1%，不僅明顯較美國高收債跌幅15.56%抗跌，亦小於投資等級債跌幅6.54%。

尹晟龢指出，在景氣多頭Fed升息期間，新興短高收也發揮跟漲能力。在2004年6月30日~2006年6月29日Fed升息期間，新興短高收大漲14%以上，為投資等級債券漲幅5.58%的2倍以上；在2015年12月17日~2018年12月20日Fed升息期間，新興短高收大漲11.62%，較投資等級債券漲幅9.92%為高。

尹晟龢指出，新興市場國家體質出現改善，相較於2008年金融海嘯及2013年6月前聯準會主席柏南克暗示縮減購債，新興市場的經常帳赤字減少，同時，新興市場槓桿程度遠低於成熟市場，支撐良好的債券品質。2020年1月中以來，全球負殖利率債券總額大增2兆美元，目前已高達13兆美元以上，尋求收益仍是王道，新興短期高收債目前有效殖利率近5%，吸引力大增。

債券 Fed 新興市場 降息 景氣 聯準會

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