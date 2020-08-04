街口支付用戶數破300萬 5個月內增100萬用戶

街口集團今（4）日宣布，街口支付用戶數衝破300萬。為達到振興經濟的目的，街口支付在振興期間提倡「免綁定街口支付、也能享多重優惠」，以刺激消費；凡使用街口支付消費，累積滿額即可解鎖超值的【街口大禮包】及【抽獎街口幣】，抽獎機會每人甚至多達5次，7月15日至今日僅僅兩周的時間，交易金額成長高達20%，成功提升消費客單，也造就用戶數大幅攀升。

此外，【街口大禮包】也已發出超過5萬張，其中「手搖飲」、「超市量販」、「餐飲美食」等高頻消費類別更是受到用戶的喜愛，也持續帶動相關店家業績成長。

• 街口支付持續拓展電子支付使用場域 通路數超過12萬

街口支付指出，將致力於打造完善的街口生活圈，持續擴增合作通路，鎖定年輕族群高頻消費場域，如摩斯漢堡以及POYA寶雅，在振興期間，更聯合推出專屬的優惠活動，讓你天天用街口支付，享獨家現金回饋，8月10日至9月6日「摩斯漢堡」合作門市，單筆消費享10%現金回饋（每人每週限回饋一次，單次最高回饋50元）。8月13日至9月2日「POYA寶雅」、「寶家五金百貨」，單筆消費享8%現金回饋（每人每週限回饋一次，單次最高回饋50元）。