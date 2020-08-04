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福邦證券、元富證券城中分公司 獲7月ETF及ETN進步獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
證券商ETF及ETN競賽得獎名單。記者廖賢龍／整理
證券商ETF及ETN競賽得獎名單。記者廖賢龍／整理

台灣證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「2020年度證券商ETFETN競賽」，7月ETF交易進步獎及ETN交易進步獎結果已出爐，分別為福邦證券、元富證券城中分公司，可獲得20萬元與10萬元獎金。

證交所表示，未來還有2個月的ETF交易進步獎與ETN交易進步獎，以及其餘的5大獎項等著證券商來競逐。

今年再度續辦ETF及ETN競賽，競賽期間為5月至9月，共計有七個獎項，總獎金達500萬元。其中，ETF、ETN交易進步獎為證券商於競賽期間每一月份與前一月份ETF或ETN交易金額之成長比率最高者，鼓勵證券商超越前月水準。

截至7月底競賽成績統計，ETF交易貢獻獎、台股ETF交易貢獻獎由凱基證券台北分公司暫居首位；ETF交易比重獎、ETN交易貢獻獎分別由永豐金證券潮州分公司、統一綜合證券暫列第一；台股ETF造市獎則由凱基證券暫時取得領先。

ETF ETN 證券商

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