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富邦投信 產品涵蓋永續概念主動式、被動式台股基金

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

永續概念成為今年最夯投資主題，國內投信業者陸續推出相關產品，富邦投信於2017年即已推出富邦公司治理ETF(證券代號：00692)，本月12日起將展開「富邦台灣永續發展高股息基金」募集，成為國內第一家涵蓋永續概念主動式、被動式台股基金產品之投信業者，實踐母公司富邦金控的永續經營理念。

富邦投信表示，2019年富邦金控已連續三年入選DJSI道瓊永續指數「世界指數(DJSI World)」成分股，並連續四年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，在永續經營的決心與努力，已成業界標竿。富邦投信身為子公司，延續母公司富邦金控的經營理念，在2017年推出國內第一檔永續概念基金—富邦公司治理ETF，開啟台股這波永續投資浪潮。

富邦公司治理ETF上市3年多來，富邦投信為了推展責任投資不遺餘力，除了在2019年結合產官學專家共同舉辦「從公司治理看全球責任投資新趨勢」論壇，希望使企業重視企業社會責任，讓投資人正視「公司治理」，期望藉此論壇拋磚引玉，吸引更多企業重視「公司治理」進而提升企業價值。此論壇也引發投資人共鳴，截至6月底，富邦公司治理ETF規模已來到新台幣67億元、受益人數有4萬7千多人，3年多來皆有顯著成長。

2020年由於新冠疫情爆發，為了讓投資人有一個可以長期投資、也能抵抗風險的投資標的，富邦投信延續富邦公司治理ETF的理念，8月12日將再推出由富邦投信投資團隊主動操作的「富邦台灣永續發展高股息基金」，希望在這個台股創30年新高的時刻，透過經理人選股不選市的操作策略，幫投資人篩選出重視永續發展的企業，因為這樣的企業，整體上獲利成長能力通常相對優異，有望成為高股息企業，股價更有機會勝過大盤。

富邦投信進一步指出，由於主動型台股基金可在產業趨勢與成長潛力上擇優選股，降低大盤波動影響，可隨金融市場變化，動態調整基金布局，趨吉避凶，靈活度更高，有望獲得超越大盤的超額報酬表現。因此，儘管台股居高，基於上述利多因素，建議投資人此時仍可於台股基金中擇優布局，操作著重於長期投資，選擇永續發展高股息基金，更能抓住台股投資新浪潮。

富邦投信 高股息 台股 富邦金控 ETF

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