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聚焦新南向 永豐銀胡志明分行將擴編三成人力

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
永豐銀行胡志明市分行新行舍。圖／永豐銀行提供
永豐銀行胡志明市分行新行舍。圖／永豐銀行提供

金融業持續聚焦新南向永豐銀行旗下胡志明市分行將鎖定企業金融與金流服務，為擴大團隊規模並貼近當地金融核心區域，分行據點已於7月遷往市區金融中心，同時，預計三年內將擴編三成以上人力，提供最即時、多元的金融服務，並協助台商及在地企業搶攻全球商機。

永豐銀行海外業務處處長王啟志表示，越南市場潛力豐沛，永豐銀行去（2019）年海外分行業績亮眼，稅前盈餘23.86億元，攀上近年新高，胡志明市分行已陸續主辦前三大在地券商，總金額逾1.4億美元聯貸案，並舉辦紡織業者座談會與台商分享在地營運資金鏈與稅務規劃，協助企業加速布局，今年亦與越南當地最大消費金融公司以及最大租賃公司展開業務合作。

永豐銀行指出，未來將持續透過胡志明市分行與台灣、海外分支機構合作，搶攻在地與鄰近國家商機，滿足海外台商與在地企業全方位金融所需。

永豐銀行胡志明市分行進駐Friendship Tower辦公大樓外觀。圖／永豐銀行提供
永豐銀行胡志明市分行進駐Friendship Tower辦公大樓外觀。圖／永豐銀行提供

永豐銀行 胡志明市 台商 新南向 越南 聯貸案

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