聚焦新南向 永豐銀胡志明分行將擴編三成人力

金融業持續聚焦新南向，永豐銀行旗下胡志明市分行將鎖定企業金融與金流服務，為擴大團隊規模並貼近當地金融核心區域，分行據點已於7月遷往市區金融中心，同時，預計三年內將擴編三成以上人力，提供最即時、多元的金融服務，並協助台商及在地企業搶攻全球商機。

永豐銀行海外業務處處長王啟志表示，越南市場潛力豐沛，永豐銀行去（2019）年海外分行業績亮眼，稅前盈餘23.86億元，攀上近年新高，胡志明市分行已陸續主辦前三大在地券商，總金額逾1.4億美元聯貸案，並舉辦紡織業者座談會與台商分享在地營運資金鏈與稅務規劃，協助企業加速布局，今年亦與越南當地最大消費金融公司以及最大租賃公司展開業務合作。