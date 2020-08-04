大同案爭議 林宏信：盼政府還公道

大同市場派代表之一欣同投資顧問董事長林宏信昨（3）日表示， 經濟部、金管會都一致認定大同在6月30日的股東會違法，也認為由大同召開股東會可能會再次發生影響股東權益情形；他質疑，明明大同106年5月11日股東會選出的董事會已不存在，現在大同是由6月30日違法董事會在主導，為什麼還有人説要我們向已不存在的5月11日董事會提出申請？

林宏信原本依據公司法173條第4項申請召集股東臨時會，他對經濟部可能駁回申請。若市場派改用公司法173條第2項申請召集股東臨時會，或許有機會成行。不過，林宏信並不認同主管機關的看法。

林宏信指出，為什麼經濟部還要我們去向6月30日違法董事會申請召開「無效」的股東臨時會？為什麼還要讓大同公司有影響股東權益的機會？這都跟經濟部先前的主張有矛盾；為什麼經濟部要逼3%股東去跳火山口？如果大同公司再有奇怪妙招來對付股東，經濟部長王美花願意負責嗎？

他強調，目前沒其他規劃，就是一心一意信賴政府會做事，經濟部應該本於6月30日股東會違法的事實，來認定大同董事會已不能合法召集股東臨時會，這樣，經濟部行政處分的認定才是一致的。

他表示，經濟部是公司法主管機關，如駁回3%股東申請，經濟部就有責任提出解套方案有效解決，不能任此亂象持續。如果王美花不能苦民所苦，又不能堅定捍衛經濟部所主張大同股東會違法的立場，維護法律、主管機關尊嚴及股東權益，只能求請蔡英文總統、蘇貞昌院長作主，不信公義喚不回。

林宏信說：「股東會無效是自始當然無效，無庸訴訟確認。」是否准予3%股東召開股東會，是經濟部本於主管機關職權的行政處分，從行政權的角度來看，經濟部應本於「股東會違法」駁回變更登記的同一理由，認定大同6月30日董事會違法不能行使職權，如此經濟部的認定方稱一致而無歧異、矛盾！

雖然金管會已處分大同不得自辦股務！但大同稱會提訴願，目前也沒看到大同「董事會」有委外代理股務的決議，大同何時才能脫離股務自辦，尚遙遙無期；何況，依「臺灣集中保管結算所股份有限公司受理上市上櫃興櫃公司申報更換代辦股務機構作業要點」第三條的規定，新代辦股務機構開始辦理日二個月前，具函檢附大同董事會決議、委任契約等文件向集保公司申報；不只大同被取消股務自辦會提訴願；單就委任新股代，也得二個月後才能辦理股務。

縱使取消股務自辦，單是股務問題，就能合法正當拖延二個月以上，加上法定召開股東臨時會所需時間，已無法期待董事會能在四、五個月內召開股東臨時會；何況，召集權人仍是不被信任且被主管機關認定違法的董事會，股東會主席還是被喻為地表最強媳婦的林郭文艷，想要爭取參選董事的股東絕無機會。

林宏信認為，捨直接准許召開股東臨時會保障股東合法權益的途徑不為，強要股東向被認定違法，且千方百計剔除股東權益的董事會申請召開股東臨時會改選董事，不就等於是做球給公司派，讓公司派有再一次球員兼裁判，判股東出局的機會！

經濟部到底在想什麼？取消大同股務自辦也不能保障股東公平、公開、公正參與股東會行使表決權的權利，不要以取消股務自辦就能保障股東權益來蒙蔽！