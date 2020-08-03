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10年公債、364天期定存單利率 雙創新低
國內資金水位有多滿？台灣10年期公債、央行364天期定存單兩種利率，今（3）日雙雙跌至歷史新低水準，彰顯台灣游資充沛，金融機構不惜血本、也得競相搶買籌碼去化資金的窘境。
櫃買中心資料顯示，台灣10年期公債殖利率今日盤中最低下跌至0.4%，締造歷史新低紀錄。債券交易員指出，債券殖利率下跌，主要是受到台股指數重挫逾百點的影響，短期內，10年期公債殖利率要挑戰0.4%心理關卡，雖然需要較大的利多題材刺激，但按照目前的市況，公債殖利率缺乏大幅彈升條件，預料公債市場仍將維持偏多格局。
10年期主流公債殖利率今日收在0.408%，下跌0.26個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），盤中最低落於0.4%，為歷史最低水準，成交量8億元。
「市場錢還是很多，如果經濟和股市表現不好，債市仍有機會維持多頭榮景」，交易員說。
台灣錢多多，除10年期公債殖利率續探底外，央行今日標售1,700億元的364天期定存單，得標利率落於0.288%，不僅低於市場預期的0.29%，還續創歷史新低紀錄。
央行統計顯示，央行標售1,700億元的364天期定存單，吸引高達3,684.9億元的資金進場投標、投標倍數高達2.17倍，顯示金融機構游資浮濫，急覓資金去化管道。
央行第2季理監事會議維持利率不變、未再進一步調降利率，但為因應新冠肺炎疫情，央行維持市場資金寬鬆，同時也適度加發央行定存單、回收餘裕資金，使央行定存單餘額突破八兆大關。央行統計顯示，截至今日為止，央行定存單未到期餘額為8兆86.6億元。
央行目前每月標售一期364天期定存單與2年期定存單，金額分別為1,700億元與400億元。上（7）月中標售2年期定存單時，同樣獲金融業者熱烈搶購，得標利率落於0.304%，為歷史新低紀錄。
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