陷日本化隱憂 陳南光：央行獨立性面臨百年來最大挑戰

中央銀行副總裁陳南光今(3)日示警,在低利率、低通膨、低成長及巨額政府債務並存的「日本化」隱憂下,央行面對的挑戰日益艱困,且恐使央行益加受制於政府、國會及金融市場的力量;央行的獨立性或將面臨百年來的最大挑戰,其定位可能須被嚴肅地重新審視。

他認為,新變局帶來典範轉移與更多不確定性,無疑將加劇央行貨幣政策操作與風險管理的難度。

央行副總裁陳南光、參事李榮謙今日於台灣銀行家雜誌聯名發表「從傳統到現在—中央銀行的政策角色演變與發展」、「從現在展望未來—中央銀行角色在肺炎新局下的挑戰與政策展望」兩篇系列文章,主要簡介全球金融危機前央行角色的演變、全球金融危機以來(尤其新冠肺炎疫情期間)央行角色的不斷擴增,並針對這些典範轉移及政策涵義,進行反思與展望。

文中指出,自1840年代以來,央行角色由掌管經濟與金融穩定、協助政府取得戰時融通資金,演變至大溫和(Great Moderation)時期主要僅專注於物價穩定,央行獨立性亦獲重視。全球金融危機爆發後,顯示物價穩定仍不足以確保金融穩定,若干央行再度將金融穩定納入職責。此外,全球金融危機以來,尤其近期疫情危機期間,央行政策工具箱不斷擴大,央行角色已由最後貸款者(lender of last resort),轉為最後購買者(buyer of last resort)、信用配置者(credit allocator),似又重拾央行早年扮演更為全能的角色。

近年來,央行角色持續擴張,具獨立性的央行專注於追求定義明確的物價穩定目標時代,已出現變化;央行為因應危機所執行的非傳統性貨幣政策與信用政策,使其直接介入金融市場與經濟活動的層面更深也更廣,亦從而擁有更廣泛的影響力;尤其是,央行逐步涉入準財政(quasi-fiscal)領域,已使貨幣政策、財政政策的界限趨於模糊,甚至引發財政赤字貨幣化、直升機撒錢,及現代貨幣理論等備受爭議的討論;由過去若干國家的經驗來看,央行以貨幣融通財政赤字,恐損及央行獨立性、導致財政紀律化蕩然無存,且恐引發惡性通膨(hyperinflation)等嚴重風險。

此外,伴隨主要央行推出接近零利率(甚或負利率)與無限量化寬鬆等超寬鬆貨幣政策,也衍生出貨幣政策的有效性問題,及未來潛在通膨風險的疑慮;尤其是主要央行已釋出巨額強力貨幣,但主要經濟體的通膨率與通膨預期卻依然低迷且穩定,同時引發資產價格飆漲的隱患。是否貨幣數量與物價的長期關係已經生變?還是貨幣政策的傳遞機制已然改變?抑或是貨幣政策時間落後(time lag)已變得更長、更不可測?這些問題均值得央行深思。