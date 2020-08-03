陷日本化隱憂 陳南光：央行獨立性面臨百年來最大挑戰

中央銀行副總裁陳南光今（3）日示警，在低利率、低通膨、低成長及巨額政府債務並存的「日本化」隱憂下，央行面對的挑戰日益艱困，且恐使央行益加受制於政府、國會及金融市場的力量；央行的獨立性或將面臨百年來的最大挑戰，其定位可能須被嚴肅地重新審視。

他認為，新變局帶來典範轉移與更多不確定性，無疑將加劇央行貨幣政策操作與風險管理的難度。

央行副總裁陳南光、參事李榮謙今日於台灣銀行家雜誌聯名發表「從傳統到現在—中央銀行的政策角色演變與發展」、「從現在展望未來—中央銀行角色在肺炎新局下的挑戰與政策展望」兩篇系列文章，主要簡介全球金融危機前央行角色的演變、全球金融危機以來（尤其新冠肺炎疫情期間）央行角色的不斷擴增，並針對這些典範轉移及政策涵義，進行反思與展望。

文中指出，自1840年代以來，央行角色由掌管經濟與金融穩定、協助政府取得戰時融通資金，演變至大溫和（Great Moderation）時期主要僅專注於物價穩定，央行獨立性亦獲重視。全球金融危機爆發後，顯示物價穩定仍不足以確保金融穩定，若干央行再度將金融穩定納入職責。此外，全球金融危機以來，尤其近期疫情危機期間，央行政策工具箱不斷擴大，央行角色已由最後貸款者（lender of last resort），轉為最後購買者（buyer of last resort）、信用配置者（credit allocator），似又重拾央行早年扮演更為全能的角色。

近年來，央行角色持續擴張，具獨立性的央行專注於追求定義明確的物價穩定目標時代，已出現變化；央行為因應危機所執行的非傳統性貨幣政策與信用政策，使其直接介入金融市場與經濟活動的層面更深也更廣，亦從而擁有更廣泛的影響力；尤其是，央行逐步涉入準財政（quasi-fiscal）領域，已使貨幣政策、財政政策的界限趨於模糊，甚至引發財政赤字貨幣化、直升機撒錢，及現代貨幣理論等備受爭議的討論；由過去若干國家的經驗來看，央行以貨幣融通財政赤字，恐損及央行獨立性、導致財政紀律化蕩然無存，且恐引發惡性通膨（hyperinflation）等嚴重風險。

此外，伴隨主要央行推出接近零利率（甚或負利率）與無限量化寬鬆等超寬鬆貨幣政策，也衍生出貨幣政策的有效性問題，及未來潛在通膨風險的疑慮；尤其是主要央行已釋出巨額強力貨幣，但主要經濟體的通膨率與通膨預期卻依然低迷且穩定，同時引發資產價格飆漲的隱患。是否貨幣數量與物價的長期關係已經生變？還是貨幣政策的傳遞機制已然改變？抑或是貨幣政策時間落後（time lag）已變得更長、更不可測？這些問題均值得央行深思。