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國泰家庭日員工親子同樂 有吃有玩營造幸福企業

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
國泰家庭日現場安排多種娛樂活動，親子一起釣鴨鴨，現場笑聲不斷。圖／國泰提供
國泰家庭日現場安排多種娛樂活動，親子一起釣鴨鴨，現場笑聲不斷。圖／國泰提供

國泰旗下一年一度的家庭日活動，8月1日首度移師桃園舉行，結合國泰集團旗下資源，提供同仁全新體驗；國泰員工攜家帶眷前來同樂，現場猶如嘉年華，有吃有玩，還有大獎可抽，許多人開心感受到滿滿幸福感。

家庭日活動包括金控、銀行、人壽、產險、證券、投信、期貨、投顧、創投等關係企業員工參與，國泰人壽董事長黃調貴、副董事長熊明河、總經理劉上旗、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國壽執行副總經理林昭廷、國泰世華銀行營運長吳建興資深副總、國泰世華銀行風控長張發祥副總、國壽職工福利會主任委員鍾茂季等高階主管，也脫下西裝領帶，親臨現場與員工同樂。

鍾茂季表示，家庭日希望分享給員工眷屬有關國泰的一切，也協助同仁能在工作領域中盡情發揮，進而認同國泰企業精神；看到大家參與家庭日後，臉上掛著滿意的笑容，全家人玩得開開心心，是他最感動的時刻。

每年必帶全家參加的陳萬祥說，國泰就是個大家庭，家庭日的意義就是全家人歡聚在一起，創新是國泰的核心價值，每年活動求新求變，讓員工深切感受到國泰的用心，也凝聚國泰人的向心力。

今年首度移師桃園舉行，國泰金控公關部協理廖昶超表示，結合集團資源，選在有飯店、影城、水族館的複合式休閒娛樂商務城舉辦，希望讓員工有不同感受；為便利員工參與，國泰還提供專屬免費停車場，並準備接駁車往返，希望讓員工在無負擔下玩得更愉快。

家庭日安排許多親子娛樂活動，包括投籃機、賽車、夾娃娃、扭蛋、釣鴨鴨、神射手等遊戲機台，讓員工親子在豐富多元的遊戲關卡中，歡度快樂時光。第四次帶著家人參與家庭日的孫先生說，玩過一輪戶外遊戲區，覺得今年的夾娃娃機特別好夾。成為國泰人還不到一年的沈小姐，穿梭在現場不斷拍照，用照片記錄活動。

家住台北內湖的林先生連續六年參加活動，今年家庭日移師桃園舉辦，帶著小孩轉搭多種大眾運輸工具前往，讓小孩玩一整天，也放了電，充實又愉快。

國泰集團員工攜家帶眷參與家庭日，國泰人壽副董事長熊明河（後排中戴白帽者）、國泰產險總經理陳萬祥（後排右四）和同仁一起同樂，共同展現幸福品牌精神。圖/國泰提供
國泰集團員工攜家帶眷參與家庭日，國泰人壽副董事長熊明河（後排中戴白帽者）、國泰產險總經理陳萬祥（後排右四）和同仁一起同樂，共同展現幸福品牌精神。圖/國泰提供

國泰世華 全家 親子

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