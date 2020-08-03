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新台幣午盤升值1.3角 暫收29.372元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今天午盤以29.372元兌1美元，升值1.3角暫收。

新台幣今天早盤以29.510元兌1美元，貶值0.8分開出，儘管台股今天開低走低，大跌逾百點，但熱錢不收手，新台幣開盤之後隨即翻揚，跳空站上29.3字頭，一度強彈2.01角，來到29.301元價位，並持續徘徊在29.3字頭附近。

由於美國第二季經濟成長大幅萎縮，補充失業救濟金亦已到期，且疫情尚未獲得有效控制，美國經濟復甦之路仍具高度不確定性，即便國際美元短線跌幅已大，或有空頭回補可能，但預計美元偏弱格局仍不易反轉，出口商逢高美元賣壓仍多 。

匯銀人士表示，外資暫無大幅匯入跡象，且股利發放因素仍在，外商維持偏向美元買方，加上央行持續表態不讓新台幣快速升值，削弱銀行間積極作空美元意願 ，影響新台幣升勢大幅趨緩。短期內新台幣升值走勢未改，但以緩步偏升走勢為主。

新台幣 熱錢 台股

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