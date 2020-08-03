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挑選房貸 購屋族最在乎這三件事

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
第一銀行與台灣房屋合作2020房貸大調查，發現央行降息後，有超過五成民眾有意願買屋。圖/第一銀行提供
第一銀行與台灣房屋合作2020房貸大調查，發現央行降息後，有超過五成民眾有意願買屋。圖/第一銀行提供

中央銀行今年3月宣布降息，是否增加購屋意願呢？第一銀行和台灣房屋聯合舉行「2020房貸大調查」，了解民眾的房貸經驗，購屋者表示，挑選房貸的優先條件，高達88.9%的人最在意「房貸利率低」，其次為房貸成數高（50.1%），以及手續費低（48.6%）。

今年降息後，51.8％的人有增加購屋或換屋意願，其中包括22%的民眾已有房，但仍想再買一間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行降息加行政院祭出的振興方案，若在公股銀行貸款，以1000萬元房貸，現有房貸戶每月約可以省下2000多元，一年減少約2.5萬元的利息。相較房價金額，降息省下來的錢雖然有限，不過以當前鼓勵自住購屋的房市政策，整體氛圍對於原本就要買房的人而言多少有助攻之效，隨著疫情過去，國人看屋意願更加明顯，下半年的買氣將會穩定成長。　

房貸大調查針對購屋族和銀行用戶了解貸款經驗，有51.9%的人對於申貸過程中各銀行「房貸專案比價」感到最困擾，其次覺得「利率太高」（43.7%），對「可貸的金額不滿意」(28%)。

受調查者中，有七成以上年收入在百萬以內，不過有45.9%的申貸者，房貸月繳金額控制在月收入的三成之內，而有超過10.5%的人月繳金額超過收入的一半以上。　

進一步交叉分析，房貸月繳金額超過收入一半以上的，以年薪51萬至100萬元的占最多；張旭嵐指出，房價所得比仍高，小資族想買房，若非靠爸，多半得結婚後夫妻雙薪一起規劃，建議首購族購屋不求一次到位，可以近十年的個人財務能力和家庭需求為優先考量，先求有再求好，先買小再換大，先住遠再搬近，讓自己在購屋目標上有個一緩衝的空間，也能依能力階段性調整購屋條件。　

第一銀行表示，為幫助年輕人輕鬆購屋，提供「前低後高型」的還款方式。除購屋頭期款外，裝潢與購置家電等必要開銷支出亦使年輕人購屋初期負擔壓迫感提高，「前低後高型」房貸，提供四階段的攤還比例，前10年僅需攤付貸款本金10%，隨客戶的年齡增長，薪資結構有所增加，分階段增加攤付比例，年輕人不會因為負擔房貸，而放棄心中的夢想，讓每個階段的人生夢想都能一一實現。

房貸 降息 第一銀行

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