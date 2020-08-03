群益證自行開發行動贏家APP 下載人數破萬

群益金鼎證券（6005）自今（2020）年3月搭配交易所逐筆新制上線，同步推出「行動贏家」下單APP，上線短短三個月時間已突破1萬人下載使用。7月起，為了擴大電子交易服務範圍，推出國內及海外期貨交易，讓使用行動贏家APP的客戶能進行更多元的商品市場投資。

軟體開發能力一直是群益金鼎證券領先同業的強大優勢，總經理賈中道表示：「群益金鼎證券一直以來致力發展客戶想要的服務，而不是硬將不適合的服務推銷給客戶。群益持續透過營業員了解客戶使用後的心得回饋，藉此不斷優化精進服務。所以此次藉由逐筆交易新制上線，同步推出由我們資訊部自行開發建置的行動贏家APP，搭配數據分析結果、有別市場上眾多下單介面，是真正以客戶體驗為主所推出的行動交易APP。」

行動贏家下單APP主要有三大特色，包含內建超光速下單，大幅提升下單效率；內建七種智慧單功能，讓不懂程式交易的客戶，也可以直接透過該APP進行OCO單、移動停損等策略交易；提供整合客戶金流資訊的一戶通帳務查詢。當然除了功能特色外，畫面的簡潔、流暢及易於操作，都是「行動贏家」廣受客戶好評的原因。

自2020年7月起，為鼓勵更多客戶來體驗「行動贏家」APP，群益證推出「集合了！新戶群友會！」活動，新客戶開戶及交易皆可獲得好禮，活動期間內首次完成申請一戶通客戶，透過「行動贏家」APP交易滿額，即可獲得便利商店100元以上購物金。