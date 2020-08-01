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攜手國發會MyData平台 中信銀數位金融體驗升級

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

為提供更便捷的數位服務體驗，中國信託商業銀行積極爭取成為國家發展委員會首波數位服務個人化平台(MyData平台)試辦銀行，即日起，新戶線上申辦中信銀行信用卡免附財力證明，最快只要30秒，即可於MyData平台完成認證，省去多次輸入個人基本資料、上傳文件與等待的時間。

未來結合中信銀行的智能徵審大腦與流程機器人，更能縮短審核時間，優化客戶申辦體驗。

中信銀行表示，過去新戶線上申辦信用卡，需要花時間拍攝撥薪或活存存摺、申請扣繳憑單或薪資證明等財力證明文件，此次響應國發會開放資料政策，同時優化數位客戶體驗流程。

即日起，新戶線上申辦信用卡，於中信銀行官網以自然人憑證進行認證，並跳轉至MyData平台，點選同意提供相關戶籍資料、個人所得與財產資料與勞工保險投保資料，最快僅需30秒即可串接現有資料，快速完成核身作業，省去準備財力證明、上傳文件與跨平台的重複核身的時間，確保客戶享有最佳數位體驗。

國發會為方便民眾自行下載運用個人資料，或單次即時同意傳輸予第三方運用而建置MyData平台，中信銀行重視客戶體驗，此次與國發會共同合作，優先採用體驗較流暢的平台串接模式，升級新戶辦卡流程，簡化客戶在申辦過程中可能面臨的繁瑣步驟。

上述模式將原本需要多次跳轉網頁與輸入個人基本資料的過程，簡化為只要一個確認步驟即可完成，中信銀行未來也規劃推廣到各項金融服務上，讓客戶感受到最簡便的數位金融體驗。

中信銀行數位服務廣受好評，今(2020)年更榮獲國際知名財經權威雜誌《The Asset》評選為台灣年度最佳數位銀行，並獲得台灣最佳 ATM 用戶體驗、台灣最佳網路銀行體驗、台灣最佳社群媒體金融體驗等九項大獎。

中信銀行將持續落實主管機關推動的各項數位轉型創新應用，積極發展金融科技運用場景，持續為客戶打造無所不在的有感金融服務。

中信銀行 信用卡 國發會

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