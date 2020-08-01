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中國信託臻富家 推家庭財富治理服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

根據中國信託商業銀行2020台灣高資產客群財富報告，台灣可投資資產達新台幣1.5億元以上高資產客戶中，家族及事業傳承接班為首要需求，但近八成無具體規畫。

中國信託銀行針對高資產客戶的臻富家服務，本(7)月推出家庭財富治理服務，藉由「臻富傳承協奏曲」線上課程，邀請台灣口罩國家隊CSD中衛、安永聯合會計師事務所分享企業傳承的經驗。

中信銀行表示，臻富家私人理財服務著重家族財富治理，建構實質資產管理及精神財富的兩大家族治理服務體系，為客戶建立客製化家族財富傳承架構。

今(2020)年中信銀行與資誠聯合會計師事務所合作，共同發布2020台灣高資產客群財富報告，其統計顯示，台灣可投資資產達1.5億元以上高資產客戶約有1.1萬人，六成以上為企業主，過半數年齡逾60歲。

針對家族及事業傳承接班議題，其中近八成無具體規畫。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠指出，家族企業的傳承接班是有方法的，透過專業機構、具法律效力的工具，從家族成員、家族企業、家族財富等三個角度切入，規範家族企業的股權管理及財富分配方式，有效率完成傳承接班。

為使高資產客戶建立家庭財富治理觀念，中信銀行的家庭財富治理服務，從家族成員、家族企業、家族財富三個角度出發，輔以情感交流達成共識，與保險、信託、閉鎖型公司等具法力效力的傳承工具，規範家族企業的股權管理與財富分配。

有鑑高資產客戶家族組成、資產來源、企業經營方向、家族及企業傳承等多面向理財需求交錯，中信銀行整合不同領域專家團隊，為客戶與家族和企業量身訂製財富管理專屬方案。

中信銀行臻富家私人理財全方位金融服務，今年榮獲《FinanceAsia》雜誌的台灣最佳財富管理暨私人銀行殊榮、《Asiamoney》雜誌的台灣最佳財富管理暨私人銀行肯定，另也獲得台灣最佳高資產客群服務銀行等大獎。

金管會推出銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法，中信銀行將積極申請爭取開辦業務，提升財管服務的廣度與深度，滿足高資產客戶的理財需求。

中信銀行 財富管理 中國信託商業銀行

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