黃天牧看金融監理 要用新思維

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

台股7月大漲千點，但成也台積電敗也台積電，今天尾盤遭摜壓，加權指數跌58.12點、收在12664.8點。金管會主委黃天牧昨（31）日上午參加資本市場論壇，他提及雖然台股量價齊揚，但還是要特別小心，應思考台股沒有台積電怎麼辦？

黃天牧表示，身為資本市場管理者，有三大痛點問題需解決。面對新時代，金融監理不要再用舊思維，期盼未來台灣資本市場，不只是一個賺錢（高殖利率）的市場，而要成為「一個可被尊敬並具吸引力的市場」。

問題一是應該思考，沒有台積電的台股市場會是什麼風貌？黃天牧說，除了超大權值股外，該如何提升中間這些流動性不高的冷門股，不管是流動性低的優質企業或不優質但流動性高企業，總是大家都要有成長機會、有足夠交易量與發展。

他表示，金管會明年6月將推出造市制度，可能在不降稅情形下，針對經手費用給予券商減免優惠，讓市場均衡去發展，不同的股票在不同階段都有很好的發展。

問題二是經營權之爭。黃天牧提及，近來有些上市櫃公司爆發經營權爭奪，投資人也不知誰對誰錯，「外資會覺得你們在搞什麼？對公司治理產生不同想法」。

問題三是股東行動主義。他說，金管會推動公司治理，無論是投資人保護或是股東行動主義，在拿捏上都有過猶不及的分際問題。因此要強調投資人教育，雖然教育不是萬靈丹，但至少投資人要自己能承擔責任，用民粹或非正式力量干預，對市場發展都是不好的。

台積電 台股 黃天牧

延伸閱讀

談李登輝對台灣民主貢獻 黃天牧特別有感

若台股沒台積電會怎樣？黃天牧：有三痛點必須解決

提振優質、交易量低的股票流動性 金管會將推造市制度

政院拍板 電子支付將可轉帳買外幣

相關新聞

黃天牧看金融監理 要用新思維

台股7月大漲千點，但成也台積電敗也台積電，今天尾盤遭摜壓，加權指數跌58.12點、收在12664.8點。金管會主委黃天牧...

台幣強升1.58角…近日天天強漲 央行緊盯

美元持續走弱，新台幣昨（31）日再度上演狂升戲碼，逼得中央銀行在午盤、尾盤兩度出手阻升，成功守住29.5元的價位。新台幣...

京城銀 要當不一樣的銀行

奠基「府城」台南的京城商業銀行今年將歡慶72歲生日。京城銀從前身台南區合會儲蓄公司時期，到改制為台南區中小企銀（南企），...

京城銀董座戴誠志 金融圈投資大師

京城銀行董事長戴誠志是金融圈公認的投資大師，他自2009年上任京城銀董事長以來，帶領京城銀脫胎換骨，累計十年創造400億...

京城銀數位轉型 強化社區服務

京城銀董事長戴誠志與副董事長蔡炅廷帶領京城銀轉型數位發展，分行貼近客戶需要、深入當地社區，兩頭並進，希望借重科技讓京城銀...

扶植FinTech 法規須更靈活

中華信評預期，法規管理造成的數位轉型風險低，主管機關有意利用金融科技來促進銀行提升其現有商業模式的功能，但為了維持台灣銀...

疫情效應 加速銀行數位轉型

中華信評昨（31）日發布最新報告指出，即使台灣監理法規形成的防護屏障，可使既有銀行業者得以免受來自金融科技業者的顚覆性挑...

保經龍頭永達 上半年業績逆勢成長30%

台灣保經業龍頭永達昨（31）日舉行業務表揚大會，董事長吳文永會前受訪時指出，消費者聽到要停賣了都很喜歡買保單，停售效應下...

元大投顧董座 黃廷賢出任

元大金控昨（31）日公布第三波高階人事異動案，子公司元大投顧與元大證金分別召開董事會，通過元大證金原任董事長黃廷賢轉出任...

「疫」外收穫 吳文永要開直播培訓大陸人力

「這次疫情我們最大收獲是，可以線上培訓、線上開會，更有效率、更省成本、更有效果」，永達保經董事長吳文永表示，準備在大陸永...

搶國旅商機 刷卡最高回饋20%

國內疫情趨緩與暑假到來，掀起一波消費及國旅熱潮。國銀信用卡處主管表示，若不計國外消費，整體刷卡金額已回到去年水準，但消費...

街口投信董事長 再度由胡亦嘉擔任

街口投信今(31)日公告，副董事長胡亦嘉接任董事長。街口投信今年為了街口託付寶與金管會產生異議，公司高層也隨之異動。

熱門新聞

宏匯廣場試營運 許崑泰開心四處拍：外觀和內裝都打100分

快查查被退稅了沒！第二批綜所稅退稅118億今早入帳

三倍券紙本第3輪預購8月1日開跑 超商續推優惠

因疫受累！鳳凰旅遊宣布裁員40人 精簡比例低於20%

行政院：國貿局長陳正祺升任經濟部次長

稅務紓困新措施來了！受疫情衝擊企業免營所稅暫繳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。