黃天牧看金融監理 要用新思維

台股7月大漲千點，但成也台積電敗也台積電，今天尾盤遭摜壓，加權指數跌58.12點、收在12664.8點。金管會主委黃天牧昨（31）日上午參加資本市場論壇，他提及雖然台股量價齊揚，但還是要特別小心，應思考台股沒有台積電怎麼辦？

黃天牧表示，身為資本市場管理者，有三大痛點問題需解決。面對新時代，金融監理不要再用舊思維，期盼未來台灣資本市場，不只是一個賺錢（高殖利率）的市場，而要成為「一個可被尊敬並具吸引力的市場」。

問題一是應該思考，沒有台積電的台股市場會是什麼風貌？黃天牧說，除了超大權值股外，該如何提升中間這些流動性不高的冷門股，不管是流動性低的優質企業或不優質但流動性高企業，總是大家都要有成長機會、有足夠交易量與發展。

他表示，金管會明年6月將推出造市制度，可能在不降稅情形下，針對經手費用給予券商減免優惠，讓市場均衡去發展，不同的股票在不同階段都有很好的發展。

問題二是經營權之爭。黃天牧提及，近來有些上市櫃公司爆發經營權爭奪，投資人也不知誰對誰錯，「外資會覺得你們在搞什麼？對公司治理產生不同想法」。

問題三是股東行動主義。他說，金管會推動公司治理，無論是投資人保護或是股東行動主義，在拿捏上都有過猶不及的分際問題。因此要強調投資人教育，雖然教育不是萬靈丹，但至少投資人要自己能承擔責任，用民粹或非正式力量干預，對市場發展都是不好的。