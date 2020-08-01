台幣強升1.58角…近日天天強漲 央行緊盯

美元持續走弱，新台幣昨（31）日再度上演狂升戲碼，逼得中央銀行在午盤、尾盤兩度出手阻升，成功守住29.5元的價位。新台幣昨日終場以小幅升值1.9分收在29.502元兌1美元，成交量12.56億美元。累計7月新台幣升值1.58角、月升幅0.54％。

統計7月亞幣升幅表現，日圓升最兇達3.14％，星元升值1.83％，菲律賓披索升值1.59％，人民幣升值1.36％，韓元升值0.98％，新台幣升值0.54％。

匯銀人士指出，昨天因適逢月底、出口商拋匯力道加重，昨天新台幣以29.48元兌1美元開盤，較昨天收盤價升值4分，但旋即邁向29.2字頭。第一盤（9時到9時15分）最低成交價是29.285元，較昨天收盤價大升2.36角。因為升勢太猛，逼得央行午盤提前出手，壓抑新台幣升幅，一口氣拉回逾2角，中午暫收29.55元。

但央行出手壓抑升幅後，下午新台幣再度升值至昨日盤中最高價29.281元、升值2.4角，尾盤前央行再度進場阻升，新台幣終場小幅升值1.9分收在29.502元。

匯銀人士指出，美國聯準會（Fed）釋放熱錢太兇猛，新台幣7月升值1.58角、升值幅度0.54％，雖低於出口競爭國韓國的韓元升值幅度0.98％，但新台幣天天狂升，且盤中不斷創近期新高，「這讓老大（央行）8月很難鬆口氣」。匯銀人士認為，美元仍持續走弱，美元指數已經寫下逾兩年新低，新台幣接下來的升值趨勢難以避免。不過，震盪幅度是否會像7月那麼大，得先觀察外資動向。

展望8月，匯銀人士認為，將先觀察新台幣盤中實質交易成交價是否會突破29.2元關卡，假設突破，代表升值派對尚未結束。