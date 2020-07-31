富邦香港證券減資22%、6,293萬港幣 以彌補虧損

富邦金（2881）今（31）日代子公司香港富邦證券發布重大訊息，輸入公開資訊觀測站，公告今日董事會決議將辦理現金減資，金額為6,293萬港幣，折合新台幣約2億3,661萬元，整體減資比率為22.22%，公司表示辦理現金目的是彌補虧損。

港股經歷香港反送中、新冠疫情數波疫情衝擊，港股滬生指數從去年底的2萬8,189點一路下跌至今日收盤的2萬4,595點，共計下跌將3600點，跌幅12.75%。富邦金轉投資的富邦香港證券經董事會決議要辦理現金減資以彌補虧損，共計消除股份6293萬股，減資後股本為港幣2億2,024億元左右，折合新台幣約為8.28億元。不過此減資案尚需經過股東會決議通過生效後，並向主管機關辦理核備後，再授權董事總監全權處理。