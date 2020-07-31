期交所等六金融周邊機構 再度攜手捐助公益活動

台灣期貨交易所今(31)日舉辦2020年「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，今年期交所等六家金融周邊機構再次投入5,000萬元，累計6年捐贈金額已突破2億1千萬元。

今日捐贈儀式由金管會主委黃天牧、證期局組長黃厚銘及期貨公會理事長糜以雍親臨見證。捐贈單位由期交所董事長吳自心、證交所董事長許璋瑤、集保結算所董事長林修銘、合庫銀行總經理陳世卿、聯徵中心董事長郭建中及櫃買中心董事長陳永誠等代表出席，並由各縣(市)政府社會局(處)代表受贈。

期交所響應金管會號召金融業回饋社會公益，2015年主動邀集周邊金融機構共同發起「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，每年向民間量販業者採購大宗物資，按季配送至全國22個縣市政府(包括澎湖、金門及連江等離島地區)指定運送點，透過公部門與私部門的密切合作，建構幸福資源分享愛心公益平台，幫助經濟弱勢、遭逢急難變故家庭渡過生活困境。統計至2020年6月底止，已幫助全台22縣市、27萬餘戶次家庭，受益人數高達88萬餘人次。

黃天牧表示，社會還是有一些基層民眾，工作條件比較辛苦，若企業在獲利之餘，能夠分享一些獲利成果，幫助弱勢民眾就是善盡企業社會責任，孟子曰：「以不忍人之心，行不忍人之政。」證券期貨及金融周邊單位多年來社會公益不落人後，都有各自社會公益計畫，各有特色，食(實)物銀行也很有特色，令人印象非常深刻，希望這份對社會的關懷繼續持續下去。捐助金額不在乎多寡，在於愛心，關懷弱勢是台灣的軟實力，希望在座的金融機構不僅重視競爭力，更重視金融機構對台灣的關懷及社會責任。

吳自心表示，感謝主管機關、捐助單位、22縣市政府社會局處及第一線社工們的支持與付出，讓「金融有愛－食(實)物銀行」得以延續並邁入第六年。今年「金融有愛－食(實)物銀行」持續以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，奶粉、尿布及營養品等高單價商品比重更突破70%，希望即時送達的物資，能夠讓弱勢家庭長輩獲得照顧，讓孩童平安健康長大。

期交所非常注重物品的安全，特別要求量販業者，所配送的物資自送達指定地點之日起至商品保存(有效)期限，不得短於各該商品保存(有效)期間的二分之一。期望經由食(實)物銀行的持續運作，建構緊密社會安全網絡，協助社會邁向「老有所養、幼有所教、貧有所依、難有所助」的美好境界。

其他捐贈機構不僅認同「金融有愛－食(實)物銀行」開辦理念，也持續投入本次捐助行列。證交所表示，濟弱扶貧是企業必備社會責任，以實際行動關懷社會、加強照顧弱勢族群，解決生活難題，是最具體有效的方式，期望透過幫助弱勢早日脫貧邁向安康之路，讓臺灣多一分安定溫暖力量，未來將持續公益傳遞愛心，期許與各界攜手共創美好社會，善盡企業公民回饋社會責任。

集保結算所表示，集保結算所於企業營運同時，更重視實踐社會使命與價值，未來將秉持永續發展目標，與企業夥伴同步共好，積極投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環境保護，以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任，持續為社會注入良善及向上提升的正能量。

合庫銀行表示，合庫銀行在地深耕70餘年，一向秉持「取之社會，用之社會」精神，積極投入社會公益及慈善關懷。為響應金管會推動金融業落實企業社會責任，已連續六年參與「金融有愛－食(實)物銀行」公益活動，期望可拋磚引玉喚起社會大眾關懷弱勢家庭，並形成一股正面向上力量，讓愛心無遠弗屆、散播全國各地。

金融聯合徵信中心表示，為善盡社會責任、多為社會付出愛心與關懷，歷來持續支持並參與「金融有愛－食(實)物銀行」捐贈活動，採實體資糧捐助方式，照顧全台各地弱勢族群；並以救急為念，協助遭逢急難困境之弱勢家庭渡過生活危機，感受社會的溫暖與支持的力量。