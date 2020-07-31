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疫情採取社交距離 中華信評：有助銀行加速數位轉型

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

中華信評今（31）日指出，疫情採取的社交距離措施，正加速台灣各銀行的數位轉型過程，分析師藍于涵表示，即使台灣監理法規形成的防護屏障，可使既有銀行業者得以免受來自金融科技業者的顚覆性挑戰，但缺乏創新，終將會使銀行逐漸失去其競爭力。

中華信評今日發布最新報告《零售銀行業中的科技創新：數位化將是台灣銀行業轉型的分水嶺》，檢視影響台灣零售銀行業科技創新的各項因素，也討論銀行業正如何與金融科技公司接軌的情況。

台灣銀行的數位化過程一直略落後於亞太區大多數的主要市場，主要是因為長久以來，對金融科技的法規開放速度因主管機關審慎的態度而略為緩慢、加上整體銀行體系的獲利能力偏低且組織文化保守，以致銀行業數位轉型的步履緩慢。

中華信評分析師藍于涵表示，即使台灣監理法規形成的防護屏障，可使既有銀行業者得以免受來自金融科技業者的顚覆性挑戰，但缺乏創新，終將會使銀行逐漸失去其競爭力。

藍于涵指出，若台灣的銀行業者無法順利擁抱科技，將來就有可能面臨較低的獲利與成長的風險。不過，未來幾年，數位化法規開放的進展將會更加快速，進而刺激台灣銀行業的金融科技發展。

而且疫情大流行與相關的防疫措施亦已帶動了銀行業迎向科技的運用。該報告亦從包括科技、法規、產業與消費者偏好等四大面向的數位轉型風險程度，檢視台灣以及各國銀行業中的傳統業者與新進金融科技公司受到的影響。

銀行業 金融科技

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