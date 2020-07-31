搶奪小資族大作戰 華銀SnY帳戶祭台幣活存2.5%

為提供客戶後疫情微利時代荷包賺滿滿的機會，華南銀行重磅推出SnY數位存款帳戶「利率、理財『數位雙利』」活動，提供存款年利率最高2.5%、不限筆數的定期（不）定額基金申購手續費二折優惠，讓精打細算的民眾大享利率、理財雙利。

華銀表示，自即日起至今年12月底止，民眾只要完成指定任務，即可在台幣SnY存款5萬元至10萬元的部分，享有「最高2.5%」優惠存款利率，硬是比一般銀行的活儲年利率「多31倍」，甚至比三年期定存利率高出約3倍，再加上定期（不）定額基金手續費「通通二折」的超殺優惠，大大滿足民眾賺錢、省錢的需求。

除此，SnY提供11大專屬優惠，包括轉帳享優惠、約定授扣免費轉帳、結匯享優匯、消費享回饋、線上投保抽好禮、QR Code轉帳好優惠，也就是說SnY用戶轉帳每月享五次免手續費、第6次起每筆手續費只要5元；約定扣繳指定帳單享10次轉帳免手續費；購買外幣享有14種幣別之匯率優惠；每期信用卡消費最高有350元回饋；線上投保月月抽iPhone；QR Code轉帳也享有免手續費優惠等。

客戶於線上開戶完成後，即可方便快速享有台幣帳戶階梯性存款最高活儲年息2.5%，民眾若存10萬元，半年利息就高達645元。此外，若民眾充分使用華南銀行「SnY數位帳戶」來辦理理財、消費、轉帳、外匯、保險…等全方位金融需求，11大專屬優惠試算下來，半年可賺近10,000元的好康。