新台幣轉為貶值 中午暫收29.55 貶2.9分

新台幣今（31）日中午暫收29.55元兌1美元，較昨天收盤價貶值2.9分。今天盤中的交易價位多在29.29到29.30附近，中午時，竟出現29.55價位。台北外匯市場上午成交金額6.14億美元。

中午暫收價位是上午新台幣的最高成交價位。近日匯市盤中都是大升的，只有開盤和收盤時才拉到幾近持平，今日中午罕見地出現開盤和收盤才有的價位。

今天新台幣以29.48元兌1美元開盤，較昨天收盤價升值4分，旋即邁向29.2字頭。第一盤（9時到9時15分）最低成交價是29.285，較昨天收盤價升值2.35角，這也是上午的最低成交價。

之後新台幣一直盤旋在29.29、29.30附近價位，波動不大，直到中午竟跳出29.55的成交價。