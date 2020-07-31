快訊

7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅

繼承者的指導：日本右翼與李登輝？國家迷惘的感情投射

新台幣轉為貶值 中午暫收29.55 貶2.9分

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

新台幣今（31）日中午暫收29.55元兌1美元，較昨天收盤價貶值2.9分。今天盤中的交易價位多在29.29到29.30附近，中午時，竟出現29.55價位。台北外匯市場上午成交金額6.14億美元。

中午暫收價位是上午新台幣的最高成交價位。近日匯市盤中都是大升的，只有開盤和收盤時才拉到幾近持平，今日中午罕見地出現開盤和收盤才有的價位。

今天新台幣以29.48元兌1美元開盤，較昨天收盤價升值4分，旋即邁向29.2字頭。第一盤（9時到9時15分）最低成交價是29.285，較昨天收盤價升值2.35角，這也是上午的最低成交價。

之後新台幣一直盤旋在29.29、29.30附近價位，波動不大，直到中午竟跳出29.55的成交價。

新台幣

延伸閱讀

央行出手 新台幣豬羊變色終止連三升

港金管局：4月至今逾千億港幣資金流入香港

吃沙拉牙齒斷裂花5萬植牙 「肇事兇手」超意外網驚有陰影了

央行尾盤作價 台幣走升

相關新聞

電支業務擴大開放 五亮點

行政院昨（30）日通過電支條例修正案，大幅放寬業務，有五大亮點，包括開放電支機構做小額匯兌，電支變成「小型銀行」可直接兌...

台幣強漲 央行理事示警

中央銀行昨（30）日公布6月18日理監事聯席會議議事錄摘要，資料顯示，四位央行理事關注新台幣強漲，在6月時便提出警訊，認...

新台幣強勢 壽險匯兌成本創高

新台幣太強勢，壽險業匯兌成本再締新猷。金管會昨（30）日公布，今年前六月新台幣約升值1.5％，壽險業海外投資若完全不避險...

億元級財管方案 快開動了

為吸引台商資金回流，金管會昨（30）日宣布針對上億元高資產客戶推出新財管方案，近日將公布實施，9月15日受理申請截止。放...

央行阻升新台幣匯價 緊守29.5關

美聯準會（Fed）重申鴿派立場，美元走弱，新台幣走強，昨（30）日新台幣一度升值2.36角至29.265元，央行「柳樹理...

後小英時代 公股人事角力緊繃

去年清明連假前夕公股行庫高層人事罕見無預警大調整，由行政院長蘇貞昌親自操刀，當時上台的五機構八位董總，背後不乏民進黨最重...

遠航掏空案╱小行員吹哨 大咖落馬

台北地檢署偵辦遠航掏空案，查出前合庫董事長廖燦昌，將公股銀行資金當作私人交際人情，配合張綱維需求，以董事長之姿召集各級主...

涉遠航掏空╱廖燦昌 起起伏伏、話題不斷

昨（30）日請辭的第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌，去（2019）年4月在「慶富案」的爭議中上任，外界給他的評論大多是「聽...

遠航掏空案╱張綱維「大水庫」挪移 現形

台北地檢署偵辦遠航掏空案，查出董事長張綱維能入主遠航，是靠借來年息30%的5億元高利貸，再以「大水庫」方式挪用遠航營收，...

捲入遠航案 第一金廖燦昌辭職

台北地檢署偵辦遠東航空董事長張綱維掏空案，時任合庫金控暨合庫銀行董事長廖燦昌等十人遭起訴，消息一出，原任第一金控暨第一銀...

電支通路共享 四大應用場景改變

未來悠遊卡等「電子票證」將走入歷史，行政院昨通過「電子支付機構管理條例」修正草案，包含票證全部稱為「電子支付」，預料未來...

國人叫外送月刷12億元 筆數金額創新高

疫情推升民眾使用美食外送平台，根據金管會銀行局統計，今年四月國人在外送平台刷卡額已達十二億元，有九成使用者是四十五歲以下...

熱門新聞

經濟解析／英特爾委外大餅 除了台積電還有誰能接？

光寶科啟動接班 宋恭源退休、宋明峰接董座

遠航案燒到他！廖燦昌曾因涉弊案去職 手腕好受藍綠喜愛

快查查被退稅了沒！第二批綜所稅退稅118億今早入帳

台幣強漲 央行理事示警

遠航掏空案╱小行員吹哨 大咖落馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。