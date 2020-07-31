元大金控連4年入選 富時社會責任新興市場指數成分股

英國富時指數公布最新「富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)」成分股，元大金控連續四年通過社會責任投資各項E (環境)、S (社會)、G (公司治理)審查，並且在2019年整體ESG評分上獲得3.3分，高於成分股中全球159家金融產業平均2.5分；此外，元大金控在環境面向上，大幅躍升獲得5分滿分佳績。

ESG責任投資成為市場顯學，更為國際法人投資機構所重視，富時永續指數系列(FTSE4Good Index Series)是由富時指數公司於2001年7月開始編制，近年隨著國際金融市場對社會責任投資領域的蓬勃發展，於2016年11月推出富時社會責任新興市場指數成分股，該指數嚴格審核ESG準則，廣被市場參與者運用，表現優異企業才能入選，目前成員包括全球544家企業，合計總市值高達2.45兆美元，台灣此次共有79家企業入選。

身為業界領導品牌，元大金控在穩固核心、驅動成長的發展策略下，在企業社會責任與ESG作為屢獲多方肯定，在國內，六度通過富時羅素(FTSE Russell)評鑑，納入「臺灣永續指數」成分股，亦五度獲證交所公司治理評鑑前5%上市公司評比佳績；在國際方面，包括2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股，在此次評鑑中得分最高的環境項目上，氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連續兩年獲得CDP (原碳揭露專案)評比A-「領導等級」，位處全球頂尖企業行列，是國內金融同業最佳成績。

元大金控以成為國際永續標竿企業為願景，持續推動內部優化，將持續以環境、社會、治理三大經營面向為基礎，導入氣候變遷相關財務揭露（TCFD）的架構與內涵，以具體的行動方案響應聯合國永續發展目標 (SDGs)，透過元大圓您最大的夢的關鍵字D (Devotion )、R (Reliability)、E (Equality)、A (Achievement)、M (Motivation)為出發點，並與各利害關係人共同肩負起企業公民的責任，發揮正向影響力。