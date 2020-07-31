VISA趙麗芳 台灣線上支付高成長 將持續創新金流服務
VISA台灣區總經理趙麗芳指出，從數位商務角度檢視，疫情加速了數年才能達成的數位風貌，愈來愈多的消費者選擇線上購物及感應支付，在台灣，每十人當中就有七人使用感應支付。新冠肺炎疫情大幅加速台灣電子支付的使用率，根據VISA數據，2020上半年台灣線上支付成長率，較去年的年成長率高出了16個百分點，代碼化交易則是成長70%，凸顯電子商務及行動支付在全球經濟趨緩下加速發展。
趙麗芳指出，電子商務在全球零售只佔14%的現況下，從實體到數位的商務變化仍在不斷增加，讓電子支付方法與管道更為多元，而台灣這個數位驅動的市場，消費者也有了百花齊放的支付選擇。隨著數位優先消費加速，VISA正透過其全球商務網絡，帶動超越支付卡的各樣解決方案，協助個人與企業隨時隨地的支付金流移動。台灣VISA將協助客戶與企業夥伴，朝滿足新的消費需求以及新商務型態發展。
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