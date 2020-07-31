元大金挺社福 發上億元振興經濟愛心卡 10萬人受惠

元大金控（2885）敲定與便利超商合作針對社福團體發行愛心振興券，以協助社福團體在受到疫情衝擊各方捐贈大減的困境中，能夠適時得到支持，扶助更多弱勢家庭能在超商採買必需品、度過疫情寒冬，總金額初估超過1億元，是金融業因疫情捐助社福團體金額最大，也是響應政府提振內需消費又兼顧社會公益的創意義舉，內部評估預計受惠人數將超過10萬人。

元大金控預定下周、8月啟動此一元大版本的「振『心』方案」，響應政府的「振興方案」，據了解，此次元大金是與全家便利商店合作，砸下上億元與全家超商合作印製發行面額3,000元的「振興經濟愛心卡」，元大金也是全家類似方案中捐助手筆最大的合作企業，合計提撥逾一億元，印證6月元大金總經理翁健在股東會後受訪時所說「一定會讓社會有感」。

年初至今受到新冠肺炎疫情衝擊，元大金控收到多家社福團體反映募款明顯下降，扶幼工作受到衝擊，盼企業伸出援手，此次元大金控的「振興經濟愛心卡」，將發送給七個社福團體，比照政府振興三倍券額度3,000元，振興愛心卡面額也是每張3,000元，方便受扶助家庭使用該卡到便利超商消費使用，內部評估預計受惠人數將超過10萬人，元大金希望藉此跟隨政府腳步，刺激買氣，帶動經濟循環，並能成為引玉之磚，引發更多善舉。

今年初雖受疫情影響，國際市場震盪，影響金融業獲利表現，所幸資本市場回穩，台股帶量上攻，加權指數創高，元大金擺脫疫情攻衝擊，上半年稅後純益110.63億元，每股稅後純益（EPS）0.91元，為金控前四強。

據了解，目前金融業因疫情而針對社福團體捐贈的，除了元大金控1億元之外，還有外銀星展集團以及國泰金所屬霖園集團關聯企業等。星展集團在今年4月成立「展愛同行抗疫基金」，對台捐款新幣100萬元（約當新台幣2,250萬元）；

霖園集團旗下10餘家企業含國泰金控員工也發動樂捐，也預計在8月將其善款捐贈給慈善機構。