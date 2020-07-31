財經觀點／驗證重重關卡…數據權還給客戶

現在無論用手機下載遊戲、預定旅遊服務、逛電商平台，如果遇到需要註冊，多數用戶應該都寧願用Google、Facebook、或Apple ID快速登入，也不願花五分鐘重新註冊。除了因為用戶不想要記住這麼多帳號密碼，更代表許多消費大眾願意用個人資料換取方便。或者說，用隱私交換時間。

試想同樣的場景換到金融：如果已經是該家銀行客戶，想購買同一個招牌下的保險產品，為何不能拿現有在銀行的個人資料去「註冊」或「登入」呢？美國知名新創Lemonade，只要用臉書或Apple帳戶就可以註冊，再提供住址相關資訊，馬上就可以投保，但在台灣甚至連已經實名認證過的銀行身分，都難以跨業應用。

阻礙台灣創新前進的，一直不是技術，是思維。要登入在台灣的網路銀行，要輸入身分證字號、兩道密碼，有些甚至還要輸入認證碼。而終於突破重重關卡進入到銀行帳戶，可以輕鬆轉帳給陌生人，卻無法立即在手機上看見個人留存的地址、電話、電子郵件等個人資訊。因為要保護客戶的資料，保護到連客戶想看到自己的資料都要翻山越嶺。

客戶有拒絕使用個人資料的權利，也有選擇使用的自由，但現在客戶還是只能選擇叫金融業者不要再電話行銷，卻不能選擇讓他的銀行透過數據帶給客戶更多便利。在保護客戶的同時，我們更應該關心數據的主權議題，賦予用戶使用其資料或隱私的主控權，而非專注在提升各種驗證程序的強度。

回過頭來，在使用者至上的世界，客戶是主人，不是小孩，若我們總是一廂情願將客戶當小孩，硬將客戶寵成媽寶，那也難怪用戶一直嫌棄數位金融難用複雜，卻無力可施。