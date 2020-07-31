新台幣強勢 壽險匯兌成本創高

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導

新台幣太強勢，壽險業匯兌成本再締新猷。金管會昨（30）日公布，今年前六月新台幣約升值1.5％，壽險業海外投資若完全不避險，將出現匯損高達1,831億元，所幸壽險業買了衍生性金融商品避險，操作得宜，評價回升加上換匯成本幾乎兩相抵銷下，讓前六月壽險業匯兌總成本1,518億元，繼5月之後再創歷史同期新高，但不致衝擊獲利。

6月新台幣升值約1.24％，讓壽險業匯率避險壓力飆升，不過受到購買外幣衍生性商品操作得宜，讓避險工具評價由負轉正，單月貢獻回升910億元，讓整體壽險業單月總匯兌成本僅再增295億元，相較於完全沒有使用避險工具，會因新台幣對美元升值，單月匯兌損失高達1,377億元，壽險業花大成本避險總算出現效果。據保險局統計，截至6月底止，壽險業沒使用避險工具前匯損達1,831億元，幾乎是前五月完全不避險匯損454億元的四倍，所幸購買避險工具，所以雖然仍花費成本837億元，但善用工具由上月的評價損失轉為正利益，並動用外匯價值準備金240億元吸收匯損、穩定損益的功能，因此讓匯兌成本雖創同期新高，但還不致於大幅衝擊壽險業獲利。

壽險業 新台幣

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