捲入遠航案尚未請辭 兩高層同一時間發聲明書

台北地檢署今（30）日偵結遠航案，起訴多位行庫高層主管，時任合庫金暨銀行董事長廖燦昌主動請辭獲准。至於現任土銀董事長黃伯川（時任合庫銀副總經理）與合庫銀總經理陳世卿（時任合庫銀協理）則於晚間同一時間發表個人聲明書，且內容大同小異。

黃伯川表示，有關台北地檢署今日新聞稿所提遠東航空重整及融資案，本人當時任職於合作金庫銀行，對本案造成之社會紛擾深表遺憾。惟本案已進入司法程序，仍宜靜待司法調查，本人願全力配合後續事宜，釐清案件原貌。

陳世卿指出，有關台北地檢署今天新聞稿所提「涉嫌掏空遠航公司、違法放貸」乙案，本案已進入司法程序，宜靜待司法調查，本人自當願意全力配合後續事宜，釐清案件原貌，本案造成之社會紛擾深感遺憾。 合庫總經理陳世卿捲入遠航案。 本報系資料照片