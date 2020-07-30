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金管會配合招募香港人才 新財管方案納引資攬才標準

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為吸引台商資金回流，金管會今 (30) 日宣布針對上億元高資產客戶推出新財管方案，最快9月上路受理申請。放寬銀行可以對上億元以上高資產客戶提供包括外幣結構金融債等 8 項金融商品及服務，以推升銀行國際競爭力，不過採「差異化監理原則」，同時配合政府招募香港人才政策，預告後俢法新納入「引資攬才」標準， 整體39家國銀中18家銀行符合審核申請資格。

金管會指出，想開辦新財管方案業務的銀行，必須符合「財務、業務健全性」與「具備一定規模的財管業務基礎」等標準，若依2019年6月半年報初步審核，國銀中僅 15家銀行符合資格，此外新增鼓勵「引資攬才」機制，新增若銀行具體承諾未來三年能增加在台實質投資、管理資產規模及雇佣人數，其財管規模條件比重，可酌調至70%。將再新增3家銀行。被問到是否跟反送中後招募香港人才台來有關，銀行局局長莊琇媛表示，是配合政府政策。

其他標準還要重視守法性、內部控制及風險文化的有效性，以及經營業務能力及資源投入同時據銀行局統計，總計18銀中有4家外銀子行、 公股行庫約4家，其他者10家。此外金管會也導入「資深經理人問責制度」，銀行申報業務時，金管會將對負責業務高階負責人要進行面談，要能說明業務願景與承諾，執行上更重要能負責。

此次高資產新財管方案，金管會將分二批次受理、核准，第一批受理申請期限為今年9 月15 日，預計今年第4季公布審查結果。據了解，包括華南銀、第一銀、兆豐銀、北富銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀、上海商銀、元大銀、新光銀、永豐銀；外銀有花旗銀、渣打銀、匯豐銀、星展銀等有機會成為首批入榜銀行。審視資格以三年為一期，若中間有太多問題，則會中止其業務許可。

此次放寬銀行對高資產客戶提供的金融商品及服務共有 8 項，包括一、銀行發行的外幣金融債券可連結衍生性金融商品或為結構型債券；二、銀行可以信託或兼營證券自營的方式提供前項的商品；三、DBU 可以兼營證券自營業務的方式與高資產客戶買賣境外結構型債券；四、國銀或證券商的海外分支機構或轉投資公司可發行境外結構型商品；五、OBU 可對高資產客戶提供臺股衍生性金融商品；六、高資產客戶投資外國債券可不受信評的限制；七、可依銀行自訂規範辦理境外結構型商品審查程序；八、依高資產客戶需求提供金融商品或顧問諮詢服務。莊琇媛說從星港等國際趨勢來看，外幣結構型金融債最吸引擁有上億元資產的台商。

莊琇媛表示，這些鬆綁措施，除了讓銀行能夠依照客戶的需求，自行開發多元化的金融商品，提高金融商品的研發能力，而不再只是扮演「通路商」的角色。此外，也透過高資產客戶的參與，增加台灣金融市場的深度與廣度。

金管會 債券

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