央行理事關心民眾負擔過重 盼抑制可能過熱房價

央行理事關心民眾房價負擔過重，提案建議央行評估提出隨房市景氣變化而機動調整的工具。央行對此回應，此為央行理事意見，並摘錄在今（30）日給出的第20屆理事會第2次理監事聯席會議議事錄摘要。

今年6月央行理監事會議上，摘要顯示，三位理事關切國內房價問題，其中一位理事關注近年國內民眾房價負擔重、貸款負擔率與房價所得比均高，以及住宅放款與建築放款年増率快速上升之現象；並提案建議央行予以評估提出隨房市景氣變化而機動調整之政策工具，以抑制可能之房市過熱與房價泡沫，穩定金融。數位理事表示支持。

央行官員指出，此為央行理事意見，提出一些個人看法，央行將其摘錄在理監事聯席會議議事錄摘要之中。

另外有理事指出目前銀行業均已建立相關房貸管控機制，央行在進行評估時候，宜考慮規範的必要性，並多與業界溝通。

央行資料指出，今年第1季國內房價緩步上揚，房市交易量也持續增加，但4、5月因為全球疫情升溫，國內六都房市交易輛明顯下降，導致今年前5月交易量較上年同期減少3.2％。

不動產貸款方面，4月到5月的不動產貸款年增率持續維持上升，今年4月底占總放款比重為35.5％，銀行房貸授信條件持續寬鬆，4月新承作房貸平均利率下降，貸款成數上升，但房貸資產品質尚維持穩定。

而因為疫情趨緩，央行也評估6月時候，建商推案量就增加並且積極促銷，民眾看屋意願提升，銀行對房市看法雖然仍顯保守，但仍較前略有改善，房市交易上升恐怕將續帶動銀行不動產貸款集中度上升。