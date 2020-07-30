廖燦昌等多位公股高層遭起訴 金管會二路檢視適法性

第一金（2892）前董事長廖燦昌等多位公股高層因遠航掏空案遭起訴，金管會將依相關法規檢視是否採取解職等處分，包括是否涉及不誠信、不正當，及是否有礙銀行健全經營另作必要處置。

台北地檢署偵辦遠航掏空案，今（30）日起訴的公股高層，除當時的合庫董事長、現任第一金董事長廖燦昌外，還有當時的合庫副總、現任土銀董事長黃伯川，及當時的合庫協理、現任合庫總經理陳世卿等多位公股高層。

廖燦昌已向財政部請辭獲准，至於黃伯川及陳世卿目前仍是銀行董總，金管會銀行局長莊琇媛表示，有關是否符合負責人資格條件等相關法令問題，會儘快檢視完成。

對於今天被起訴的多位公股高層適格性問題，莊琇媛表示，監理機關會依現有銀行負責人資格條件來檢視跟處理。

根據金控及銀行負責人資格條件規定，銀行負責人若被判刑確定，就不符合資格條件，只被起訴、尚未三審定讞，雖未明訂不符資格，但規定中也明訂，「涉及其他不誠信或不正當」活動，也不符負責人資格條件。

對於被起訴的多位公股高層，是否涉及不誠信、不正當？莊琇媛表示，會作檢視。

至於廖燦昌已請辭，能否依銀行法第61條之1，作其他必要處置？她說，都會再檢視。

前兆豐金董事長蔡友才請辭後，被金管會依銀行法第61之1有礙健全經營之虞規定予以解職，蔡友才提起行政訴訟，行政法院認為人已不在職位上，有礙銀行健全經營己不存在，判金管會敗訴。

後來金管會決定，對於依第61-1條規定解職負責人，將區分在職者及離職者，在職者解職，五年內不得再回任金融機構；對於已離職者，將改採同條「其他必要處置」，處以二年、或五年內不得再任職金融機構。

以免銀行負責人被起訴後先請辭，規避被金管會解職後，五年內不能再回到金融機構任職。

至於廖燦昌是不是第一個任內被起訴的董座？莊琇媛表示，應該不是，還有其他案例。