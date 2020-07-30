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遠航案燒到他！廖燦昌曾因涉弊案去職 手腕好受藍綠喜愛

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
第一銀行董事長廖燦昌。 報系資料照片
第一銀行董事長廖燦昌。 報系資料照片

遠航掏空案涉及多位行庫高層，時任合庫董事長、現任第一金董事長廖燦昌，今（30）日遭檢調起訴，隨後火速請辭獲准。廖燦昌因慶富案，從合庫遭拔官，去年因行政院長蘇貞昌的「用人之道論」，於爭議中回鍋公股體系，如今時隔不到兩年，又因涉嫌遠航掏空案主動請辭，現年66歲的他，可說人生起起伏伏。

談到廖燦昌，「相當厲害、長袖善舞、很聽話」等形容詞，都是外界賦予的稱號，公股行庫都有肩負政策性貸款的任務，而廖燦昌不論走到哪，哪裡的政策貸款成績就是名列前茅，受行政院與財政部喜愛。

從台企銀基層出身的廖燦昌，靠著專業度以及執政黨喜愛，一路躍升至台企銀董座一職，2014年轉任合庫金董事長，2017年時，還在柬埔寨開心地參加分行開幕儀式時，一通來自台灣的遠洋電話…他因慶富案結束他的公股金融圈旅程。

2017年遭拔掉後，廖燦昌於寶佳集團擔任顧問一職，去年蘇貞昌一場「用人唯才」人事大風吹，也將廖吹回公股體系，但因當時在合庫下台的不風光，所以回鍋後，引起許多爭議，立委也經常將炮口對向廖…

藍委賴士葆曾於質詢台上說「廖燦昌是風派，風怎麼吹，你就怎麼倒」，廖當時回應說「我沒那麼厲害」；時任立委黃國昌更直言「永遠的執政黨」，「誰有權力、他就跟誰好。」

儘管爭議頗多，廖燦昌仍穩坐公股行庫高官，而且任職的行庫一間比一間大，藍綠執政都有他的身影，公關實力實在讓外界欽佩，如今陷入弊案爭議、進入司法調查階段，也立即負起責任，主動向財政部遞上辭任書…未來還能否回歸公股圈，外界都在看。

合庫金 遠航 慶富

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