新光人壽冠名贊助樂天桃猿動紫趴 本周末熱情開賽

新光人壽今（30）日表示，該公司長期關注台灣運動發展及推廣，今年持續與「中華職棒樂天桃猿隊(Rakuten Monkeys)」合作，獨家冠名贊助樂天桃猿隊的經典主題日並冠名為「新光動紫趴」，將於8月1日、2日熱情開賽。

動紫趴最吸引球迷的是首創棒球結合搖滾音樂，除邀請楊丞琳、高爾宣、玖壹壹等多組藝人熱力嗨唱，用潮流音樂點燃棒球熱情，新光人壽也延續去年推出的洗腦神曲「大傘舞」，搭配Rakuten Girls的動感舞蹈，以簡單好記的創意歌詞提倡幸福退休計畫，持續呼籲年輕朋友及早為人生風險作規劃與準備。

為回饋客戶，新光人壽互動網也推出臉書留言按讚抽門票的活動，歡迎民眾踴躍參加抽獎。

新光人壽曾在1980年代推出「500萬大傘」的廣告，廣告中雨傘代表在風險突然來臨時，能夠及時撐開守護家人，傘面的大小則彰顯出保額的重要性，在當年推出後立刻一炮而紅，即便過了30年仍記憶猶新。

新壽大傘舞就是以當年500萬大傘的概念為發想，以創意歌詞結合洗腦旋律，配上獨創的雨傘舞蹈，推廣「想退就退、早作準備」的樂活概念，去年MV一推出即在在網路掀起熱潮，而Rakuten Girls在球場熱力四射的Live表演，更是備受年輕族群好評。

新光人壽提倡幸福退休計畫，正是因為發現國人退休準備普遍不足，希望呼籲更多企業善盡企業社會責任，保障員工退休生活。因此去年就拋磚引玉、領先業界響應自儲退休金政策，宣布與貝萊德投信合作推出新光人壽樂活贏家變額年金保險，為業界第一張結合目標日期基金的投資型年金保險，員工只要投保月繳3,300元以上，公司每月定額補助300元，以實質行動幫助員工樂享無憂老後。

過去三年，新光人壽以球場廣告、主題日冠名、社群互動等多元方式與Rakuten Monkeys合作，前身Lamigo桃猿隊也以雄厚的實力拿下中職棒球總冠軍三連霸，今年除了贊助2020年球衣廣告，2月也特別提供旗下新板傑仕堡B棟JX健身俱樂部作為Rakuten Girls春訓開訓場地，以行動力挺台灣國球。

新光人壽支持台灣體育發展不遺餘力，近年也致力推動品牌年輕化，一方面藉由球隊的高人氣成功提升品牌價值，同時透過運動建立與年輕世代溝通的管道，向年輕族群傳達保險價值與觀念，只要養成正確的儲蓄和投資觀念，即便是積沙成塔也能累積成可觀的退休金，並呼籲年輕人提早正視退休規畫的重要性，才能在人生的後半場，不只幸福退休，還可以盡情享受自由與夢想。