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打造數位工作場域 永豐金證券導入流程機器人RPA

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券宣布導入流程機器人RPA打造數位工作場域。圖／永豐金證券提供
永豐金證券宣布導入流程機器人RPA打造數位工作場域。圖／永豐金證券提供

迎接科技金融創新，永豐金證券極推動數位化改造計劃，宣布全面進行作業流程優化工程，第一階段已導入「流程機器人」（Robotic Process Automation, RPA），以流程自動化軟體取代傳統流程中重複性高且規則性的人工作業，作業效率大幅提升，以效率提升最高的闗帳作業為例，過去需要35個步驟，導入RPA後已減化至1個步驟即可完成，效率提升97％，打造自動化辦公室場域展現數位化進展成果。

永豐金證券表示，券商傳統作業流程從資料登打到層層審核都仰賴大量人工作業，不僅中後檯作業重複性高，也影響服務效率，在導入流程機器人（RPA）後，經過初期全面性作業流程盤點，第一階段包括交易結算、競價拍賣、融資追繳、人資管理等獲得顯著成果，導入RPA形同增加許多「數位員工」，包括資料建檔查詢、整理、跨系統比對等作業可以在人員下班後進行。

以競價拍賣作業為例，永豐金證券指出，傳統競價拍賣公告需人工至證交所進行下載收檔後，再以FTP上傳至交帳後台系統，導入RPA系統，人工作業步驟大幅減化，流程精簡率達67%，作業時間效率值提升90%。

永豐金證券表示，導入流程機器人（RPA）後，多項作業流程可以同時進行縮短工時，舒解尖峰時段人力需求，不僅提高作業效率，也避免人工作業疏失，進而強化服務品質，並且提升客戶滿意度。

永豐金證券全力發展數位化持續繳出亮麗成果，從「大戶投」首創串連銀行數位帳戶，刺激線上開戶爆發性成長；推出「豐存股」存股平台導入數位服務，七月份開辦美股定期存股「豐存股-美股」，領先業界發展獨立美股存股帳戶，從存股買賣、配息到績效追蹤都可以清楚掌握；並積極進行營運底層數位化工程，在AI數據工具挖掘和分析發展上，以流程機器人（RPA）技術為基礎建設，持續朝向智慧自動化邁進。

永豐金 機器人 美股

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