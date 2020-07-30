快訊

未吃完蔥油餅放桌上 知名補習班要國小童「跪著出教室」

「台大哲學系事件」王曉波77歲辭世 海峽評論將辦追思會

康健人壽推特定傷病外溢保單 最高省二年保費

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
康健人壽特定傷病外溢保單，涵蓋33種特定疾病保障。康健人壽/提供
康健人壽特定傷病外溢保單，涵蓋33種特定疾病保障。康健人壽/提供

康健人壽今（30）日表示，推出涵蓋傷病範圍達33項的特定傷病保障商品：康健人壽心滿醫足特定傷病健康保險，為一張兼顧四項特定輕度傷病，及 29 項特定重大傷病的健康外溢保單。

保險期間內可獲得累計最高300萬元給付的保險金，包含罹患特定傷病時整筆給付的特定輕度傷病保險金，及特定重大傷病保險金，還有長達60個月的生活照護保險金，讓保戶能安心治療休養。

康健人壽期盼陪伴保戶維持健康，只要透過康健人壽提供的免費健康檢查，確認符合保單條款所定之A+體位就可年年享有10%保費回饋，投保20年期為例，最高可節省約當二年的保費。

衛生福利部統計，至2018年底持重大傷病卡者已達90萬人，雖然僅佔全台人口 4 %，醫療費用卻高達新台幣 2,000 億元，約占三成的健保資源。

重大傷病的健保醫療費用在2016至2018年以每年6%以上的比率快速攀升，已成國內醫療資源顯著的負擔。

雖然治療費用驚人，但據2019年財團法人保險事業發展中心統計，國人平均重大疾病的保險金額遠低於50萬元，相較於動輒百萬的醫療費用及病後休養費用，國人的保障明顯出現龐大缺口。

罹癌年齡的下降，讓重大傷病已不只是老年人的專利；加上治療新藥及新式療法昂貴，光靠健保已無法負擔龐大的開銷，若再加上後續照護費用，對家庭經濟壓力的衝擊不容小覷。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，近年保險觀念已從事後的理賠補償，過渡至事前的風險預防，更將成為保險商品發展的新趨勢。

康健人壽持續洞察市場趨勢並發掘消費者需求，在近期一項對康健人壽保戶的研究中發現，健康檢查及保費折扣是消費者最喜歡的健康獎勵模式，保險不再只是提供財務保障的支持，而是進化為消費者的健康管理師，陪伴保戶邁向健康。

康健人壽自 2019 年推出首張外溢保單，康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，就以鼓勵客戶定期健檢、體況達標者提供保費回饋等商品優勢，廣受巿場歡迎；除了提供優質的健康保障，也將服務向前延伸至預防階段，並持續設計更多協助民眾建立健康生活型態的保障商品。

邵駿崴指出，透過外溢保單的設計，康健人壽鼓勵保戶以持續運動、落實健康飲食等來維持健康的體魄，降低疾病發生率。當更多資源配置在協助建立健康的生活型態時，用於治療的支出就可望日益減少，醫療產業也能朝向更多預防醫學的方向發展，達到國人健康與社會雙贏的理想。

保險金 康健人壽

延伸閱讀

勾稽健保系統找泰籍移工感染源 43人有疑似症狀待檢驗

南山 教戰投保長照險

豁免保費設計 保障更完善

重大傷病取消優待？ 11月有眉目

相關新聞

行庫高層捲入遠航案 第一金董座廖燦昌請辭獲准

遠航掏空案火燒到公股多位高層主管，台北地檢署偵辦該案，查出前合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌，疑似以私人交情配合張綱維需...

疫情效應 上市櫃IPO條件同步放寬

新冠肺炎衝擊全球金融市場，為避免好公司被打亂掛牌計畫，臺灣證券交易所、櫃買中心昨（29）日同步公告放寬上市櫃申請條件，其...

政院拍板！電子支付跨機構 可買外幣、轉帳悠遊卡

行政院會今通過「電子支付機構管理條例」修正草案，透過「電子支付跨機構共用平台」，讓電子支付與電子票證打破藩籬，讓使用不同...

「原子小金剛」掰掰 兆豐銀發行「BT21」金融卡

日本「原子小金剛」卡通、漫畫曾是一代人的童年回憶，兆豐銀行自2005年發行原子小金剛信用卡，堪稱最長壽的「卡通肖像信用卡」，但也在今年五月正式劃下休止符。兆豐銀行改推出以韓國「宇宙明星BT21」為主角的Visa金融卡， 哈日換韓流，向新一代招手。

凱基證祭好康 6月開戶成功搶客

依據證交所資料顯示，證券交易累計開戶數在今年6月達1,989.5萬戶，較去年底增加約62.6萬戶。

股匯雙升！新台幣早盤強彈2.36角 見29.2字頭

新台幣今（30）日以29.47元兌1美元開出，較昨天收盤價升值3.1分。近日的開盤價都在29.5字頭，今天開在29.4字頭倒是少見。

新台幣開盤升3.1分 為29.470元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.470元開盤，升3.1分。

元大金控攜手警政署 熱血反詐騙

元大金控以成為「亞太區最佳金融服務提供者」為目標，致力成為客戶最忠實的長期夥伴，元大金控子公司元大銀行積極落實「臨櫃作業關懷客戶」的服務機制，多次與警政單位合力出擊共同防阻金融詐騙，根據統計數據顯示，今(2020)年第2季已成功攔阻7件詐騙案，共715.4萬元，單筆最大金額為622萬元，實為客戶最強財富守門員，元大銀行近期也獲得台南市政府公開表揚防詐有功金融業者。

十年友成「您的一票，決定愛的力量」

台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、聯合報系願景工程、老人福祉協會、台灣尤努斯基...

電子支付率拉升 今年難達陣

金管會主委黃天牧昨（29）日表示，電子支付五年倍增計畫今年底前要達到52%目標，目前看來是不太容易，但電子支付及電子票證...

辦理紓困貸款 14銀行績優

金管會昨（29）日公布第一期辦理紓困貸款績優銀行名單，共有14家銀行受獎表揚，九家公股銀行全部入列，9月底還會評比第二期...

台新試辦MyData數位服務 起步走

民眾於申辦銀行各項業務時，如遇需要提供相關證明文件，通常免不了要親赴政府機關申請核發，但在國發會「智慧政府推動策略計畫」...

熱門新聞

200元三倍券買600元商品被拒 大媽兇全聯店員：不是三倍嗎？

動滋券可消費「卡拉OK茶坊」 網驚：進去動滋動滋？

比六都都高 全台薪資第2名是這裡

孫大千：民進黨硬搞三倍券 為反對而反對的笑話

抽中了嗎？動滋券、藝Fun券、客庄旅遊、農遊券 怎麼領哪裏花看過來

14分鐘抽完14萬張客庄券 抽籤流程讓網友讚：真客家精神

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。