康健人壽推特定傷病外溢保單 最高省二年保費

康健人壽今（30）日表示，推出涵蓋傷病範圍達33項的特定傷病保障商品：康健人壽心滿醫足特定傷病健康保險，為一張兼顧四項特定輕度傷病，及 29 項特定重大傷病的健康外溢保單。

保險期間內可獲得累計最高300萬元給付的保險金，包含罹患特定傷病時整筆給付的特定輕度傷病保險金，及特定重大傷病保險金，還有長達60個月的生活照護保險金，讓保戶能安心治療休養。

康健人壽期盼陪伴保戶維持健康，只要透過康健人壽提供的免費健康檢查，確認符合保單條款所定之A+體位就可年年享有10%保費回饋，投保20年期為例，最高可節省約當二年的保費。

衛生福利部統計，至2018年底持重大傷病卡者已達90萬人，雖然僅佔全台人口 4 %，醫療費用卻高達新台幣 2,000 億元，約占三成的健保資源。

重大傷病的健保醫療費用在2016至2018年以每年6%以上的比率快速攀升，已成國內醫療資源顯著的負擔。

雖然治療費用驚人，但據2019年財團法人保險事業發展中心統計，國人平均重大疾病的保險金額遠低於50萬元，相較於動輒百萬的醫療費用及病後休養費用，國人的保障明顯出現龐大缺口。

罹癌年齡的下降，讓重大傷病已不只是老年人的專利；加上治療新藥及新式療法昂貴，光靠健保已無法負擔龐大的開銷，若再加上後續照護費用，對家庭經濟壓力的衝擊不容小覷。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，近年保險觀念已從事後的理賠補償，過渡至事前的風險預防，更將成為保險商品發展的新趨勢。

康健人壽持續洞察市場趨勢並發掘消費者需求，在近期一項對康健人壽保戶的研究中發現，健康檢查及保費折扣是消費者最喜歡的健康獎勵模式，保險不再只是提供財務保障的支持，而是進化為消費者的健康管理師，陪伴保戶邁向健康。

康健人壽自 2019 年推出首張外溢保單，康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，就以鼓勵客戶定期健檢、體況達標者提供保費回饋等商品優勢，廣受巿場歡迎；除了提供優質的健康保障，也將服務向前延伸至預防階段，並持續設計更多協助民眾建立健康生活型態的保障商品。

邵駿崴指出，透過外溢保單的設計，康健人壽鼓勵保戶以持續運動、落實健康飲食等來維持健康的體魄，降低疾病發生率。當更多資源配置在協助建立健康的生活型態時，用於治療的支出就可望日益減少，醫療產業也能朝向更多預防醫學的方向發展，達到國人健康與社會雙贏的理想。