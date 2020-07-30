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政院拍板 未來可跨電支機構聚餐拆帳、買外幣網購

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院今（30）日拍板金管會「電子支付機構管理條例」，未來將設置電子支付跨機構共用平台，打造電支生態圈，修法三大重點包括開放電支機構間小額匯兌，讓民眾方便「打錢」到彼此電支帳戶內；開放電支機構買賣外幣，民眾可選在匯率較優時買外幣以進行國外網購；開放移工國外小額匯兌業務，有利節省高額匯兌手續費。

行政院今日於院會通過「電支機構管理條例」，金管會表示，修法整合現行「電子支付」、「電子票證」二元化管理法制，透過擴大電支機構業務範圍，開放跨機構間金流互通，增加民眾支付便利性，為我國電支及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融的推動。

第一，財金公司未來將建置電支跨機構共用平台，讓各電支機構有共通平台及帳務清算管理機制，處理款項、金流 。白話來說，除透過銀行匯兌，民眾也可透過街口支付、悠遊卡等電支機構小額轉帳給彼此，如朋友聚餐後拆帳、家長給小孩生活費都可利用。至於手續費，擬比照現行跨行小額匯款優惠。

第二，過去民眾透過電支機構網購，只能用新台幣，在修法後，將可選擇在相對理想匯率時，先在電支機構帳戶購買、儲值一定金額外幣（結匯），再透過該帳戶直接以外幣到國外網站消費，取得優惠匯率。

第三，開放經營外國人國外小額匯兌業務，未來修法後，將開放在台工作的外籍移工與外籍人士，未來除透過手續費相對較高的銀行來匯款到國，也將可透過修法特許的公司提供服務，將小額薪水以較低手續費匯到國外，可望嘉惠70外外籍移工。

行政院長蘇貞昌裁示，這是數位經濟發展政策中重要一環，科技進步很快，政府也要趕上變化，法令也要修改，現在行動支付、電子支付不夠普及，這次金管會提出本案也是要大家與時俱進，佈置更好的環境，懂得用才會更好。

蘇揆裁示，條例修正後，要將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，透過擴大電子支付機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付的便利性，可為我國電子化支付及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融的推動，是我國儲值支付工具發展的重大里程碑。

金管會 移工 行動支付

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