廖燦昌等公股高層因遠航案遭起訴 金管會將對外說明
第一金董事長廖燦昌等多位公股高層今（30）日因遠航掏空案遭起訴，金管會是否以不符金控及銀行負責人資格條件，解除職務，引發關注，金管會表示，下午會對外界說明。
根據金控及銀行負責人資格條件規定，銀行負責人若被判刑確定，就不符合資格條件，只被起訴、尚未三審定讞，雖未明訂不符資格，但規定中也明訂，「涉及其他不誠信或不正當」活動，也不符負責人資格條件。
過去金管會也曾有以涉及不誠信、不正當，解除金融機構負責人職務，例如前國票金董事長林華德等。
對於廖燦昌等多位遭起訴的公股高層，是否符合負責人資格條件，金管會如何處理，備受關注，金管會官員表示，下午金管會例行記者會將對外界說明。
台北地檢署偵辦遠航掏空案，今天起訴的公股高層，除當時的合庫董事長、現任第一金董事長廖燦昌外，還有當時的合庫副總、現任土銀董事長黃伯川，及當時的合庫協理、現任合庫總經理陳世卿等多位公股高層。
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